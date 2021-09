Congo-Brazzaville: Peinture - Soixante enfants reçoivent leurs certificats d'apprentissage

Après trois mois de formation, les certificats de participation ont été remis, le 25 setembre, aux soixante enfants qui ont pris part au premier atelier vacances de peinture 2021, initié par le musée Cercle africain, en présence des responsables de la ville, des parents et du public.

Du 6 juillet au 25 septembre, le musée Cercle africain a organisé un atelier vacances de peinture dont soixante garçons et filles de la ville océane ont pris part. Animé par les artistes peintres Ange Luttera Nzaou et Jussie Nsana, le stage vacances a permis aux enfants d'aprendre b.a.-ba les et les subtilités de la peinture. Au terme de cet apprntissage, ils ont peint, dessiné et façonné des tableaux qui ont été présentés au public emerveillé par leur talent.

En remerciant les parents pour la confiance faite au musée Cercle africain et les encadreurs pour leur dévouement lors des ateliers, Frajese Gian Paolo, directeur du musée Cercle africain, a promis de perpétuer cette expérience à l'avenir et l'élargir à d'autres domaines artistiques tels le théâtre, la musique.

Au nom de tous les apprenants, Istra Tary a remercié les encadreurs pour le travail abattu tout le long de la formation, et les agents du musée Cercle africain pour leur disponibilité qui a permis la réussite de l'activité. Les parents ont compris que la formation des enfants est l'investissement le plus important. « Un encadrement efficace est le facteur le plus important pour un élève apprenant », a-t-elle dit, en souhaitant que cette première expérience sera suivie d'autres.

L'activité qui a été agrémentée par le conteur Steven a pris fin avec la présentation des apprenants et de leurs oeuvres produites durant le stage, sous les acclamations du public. Signalons que Philippe Mboumba, conseiller socio-culturel du député-maire de la ville, et les responsables d'Eni Congo ont également pris part à la cérémonie.