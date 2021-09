Congo-Kinshasa: Inspection financière - Bras de fer entre Alingete et Chembo

L'affaire défraie la chronique. L'inspecteur des finances, Jules Alingete Key, dit avoir intercepté une tentative de détournement de fonds de l'Etat alloués à la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

Au départ, apprend-on, une facture proforma émanant de la Fondation pour le développement du football africain, initiatrice du tournoi de football du Congo (Tifoco), et signée par le secrétaire général de cette structure, a été réceptionnée au cabinet des Sports qui l'a ensuite déposée au ministère du Budget. Le document précise les dépenses à la charge du gouvernement pour l'organisation de la deuxième édition dudit tournoi, du 30 septembre au 4 octobre 2021, à Kinshasa.

Le montant est de 350 000 de dollars américains. Le ministère a aussi adressé une demande d'un montant de 480 800 euros, toujours dans les comptes de la Fécofa, pour l'acquisition d'un football stadium screen Led et d'un groupe électrogène au stade des Martyrs de Kinshasa.

Dans sa correspondance à son collègue du Budget, le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, a demandé la mise à disposition des fonds pour l'organisation du tournoi Tifoco, soulignant que ledit tournoi serait qualificatif pour le mondial 2022. Tout ceci s'est déroulé en août. C'est plus d'un mois plus tard, soit le 20 septembre dernier, que l'inspecteur Jules Alingete a saisi la Fécofa pour fournir les justificatifs sur ces fonds logés dans son compte. L'organe faîtier du football a donné des explications sur un premier fonds de 936 212 qui a servi à l'organisation de deux matches des Léopards comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Quant aux deux autres fonds sur Tifoco et ensuite sur l'achat du Stadium Screen Led et le groupe électrogène, la Fécofa a indiqué à l'Inspection générale des finances (IGF) que « pour les deux derniers montants (350 000 USD et 480 800 euros), étant donné qu'il y a aucun soubassement émanant de la Fécofa, nécessitant leur décaissement, ceux-ci sont jusqu'à ce jour dans notre compte ». Cependant, la Fécofa avait lancé des invitations aux fédérations du Congo Brazzaville, du Ghana, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria pour prendre part à la deuxième édition du tournoi Tifoco.

L'inspecteur Jules Alingete a de ce fait donné des instructions à la Fécofa de ne procéder à aucune affectation de ces fonds. Dans la foulée, il a fait un communiqué d'avoir intercepté cette tentative de détournement. Le ministre Serge Chembo Nkonde a, dans une mise au point faite par son conseiller juridique, qualifié l'approche de l'IGF de « mauvaise interprétation et d'une désinformation afin de décrédibiliser le ministère des Sports et Loisirs.

La mise à disposition des fonds de l'Etat à la Fécofa par le ministère dont il est question est conforme au partenariat de cette dernière avec la Fondation pour le développement du football africain. Et les documents versés au ministère des Sports et Loisirs dans ce dossier en témoignent ». Serge Chembo n'a pas donné de soubassement pour la mise à disposition de 480 800 euros.

La polémique a donc pris corps et enfle entre l'inspecteur Alingete et le ministre Chembo l'accuse de tenir des propos diffamatoires envers tous les mandataires du gouvernement. Wait and see.