Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe, Don Bosco, Maniema Union et Lupopo gagnent

La 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) prend progressivement sa vitesse de croisière avec déjà la deuxième semaine des rencontres à travers le pays.

Le TP Mazembe de Lubumbashi fait un début tonitruant à la 27e édition du championnat de la Linafoot. Le champion en titre de la République démocratique du Congo a torpillé, le 26 septembre, dans son stade situé dans la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, par quatre buts à zéro. Jean Baleke (14e mn), Rainford Kalaba (68e mn), Tandi Mwape (87e mn) et Djos Issama (90e mn) ont inscrit les quatre buts des joueurs de Frank Dumas. Déjà avant le match, le coach égyptien de Sanga Balende, Abdel Ousmane, déclarait que Mazembe était supérieur à son équipe, une sorte d'aveu d'impuissance face aux Corbeaux du Grand Katanga.

En première rencontre sur le gazon synthétique du stade TP Mazembe, le CS Don Bosco a battu Lubumbashi Sport par deux buts à un, grâce aux buts du Malien Fili Traoré (transfuge de Mazembe) à la 2e mn sur penalty, et Kino Mwelwa à la 7e mn. Nathan Betu a réduit l'écart pour les Kamikazes de Lubumbashi en seconde période. « Je pense qu'il y a des armes assez intéressantes à Lubumbashi Sport, parce qu'il sort de deux rencontres face aux cadors du championnat, Lupopo et Sanga Balende. C'est vrai, nous avons un style de jeu similaire, mais je pense que pour ce match, il faudra plus de la passion pour mes joueurs pour faire la différence », avait déclaré l'entraîneur Eric Tshibasu des Salésiens, en conférence de presse d'avant-match. A la fin, il y a eu plus de passion et de détermination de son côté, concrétisé par cette victoire.

L'AS Maniema Union a battu l'AC Kuya, au terrain du Centre Kurara Mpova de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) à Kinshasa, par un but à zéro. L'unique but de la partie a été inscrit à la 90+7e mn par Rodrigue Tshitemayi qui permet à Maniema Union d'engranger ses trois premiers points de la 27e édition du championnat de la Linafoot. L'Union Sportive Panda s'est inclinée à Likasi, devant le FC Saint-Eloi Lupopo, sur le score d'un but à deux. Et Don Bosco a battu Lubumbashi Sport par deux buts à un. Héritier Kasongo a ouvert la marque pour les joueurs du coach Christian Bracconi à la 49e mn. Mais Séraphin Kamonji a égalisé pour Panda à la 86e. Entré en cours du jeu, Ciel Ebengo a donné la victoire au bleu et or de Lubumbashi à la 90e mn. Notons que l'ancien capitaine des Léopards, Youssouf Mulumbu, arrivé au mercato à Lupopo, a fait ses débuts comme titulaire, avant de céder sa place à la 67e mn. Dark Kabangu, double buteur lors du premier match, est entré en seconde période, alors que Patou Kabangu, blessé, était absent de la feuille du match.

DCMP trébuche, V.Club accroché

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa s'est incliné, le 25 septembre, au stade Dominique-Diur de Kolwezi, devant la formation locale de Blessing FC sur la marque de zéro but à un. L'attaquant Lotola a inscrit le but de la victoire des Bénis du Lualaba du coach Chriso Mukendi à la 37e mn. Vainqueur au match précédent avec un but de Jean Marc Makusu, DCMP fait un break pour sa deuxième sortie.

Notons aussi le résultat d'égalité d'un but partout, le 24 septembre, au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu, entre l'Etoile du Kivu et l'AS V.Club. Mbemba Mbokoyi a ouvert la marque pour le club local à la 44e mn. Et Glody Lilepo Makabi a égalisé à la 54e pour le club vert et noir de Kinshasa entraîné depuis peu par le technicien français, Dominique Cionci. Le même vendredi, au stade de l'Unité de Goma, l'AS Dauphin Noir et FC Renaissance du Congo (de Kinshasa) se sont neutralisées par zéro à zéro. Le 23 septembre, au Centre Kurara Mpova de la Fécofa à Kinshasa, Racing Club de Kinshasa et l'US Tshinkunku faisaient match nul d'un but partout. Heris Sembo marquait pour le club local à la 38e mn, avant l'égalisation de Lindula à la 38e.

Classement

Au classement, Don Bosco est déjà premier avec sept points en trois matches, devant le FC Saint-Eloi Lupopo qui compte six points glanés en deux matchs, ainsi que la Jeunesse sportive Groupe Bazano. V.Club occupe la quatrième place avec quatre points en deux matches, suivi de l'Etoile du Kivu (quatre points en deux matches), et Blessing FC (quatre points en deux matches). Mazembe est septième avec trois points après sa première sortie.

Derrière, on retrouve Maniema Union (trois points après un match), DCMP (trois points en deux matches) et Kuya Sport (trois points après deux matches). La Jeunesse sportive de Kinshasa et l'US Tshinkunku ont chacun deux points après deux sorties. Ensuite viennent Dauphin Noir, US Panda, Renaissance du Congo, Racing Club de Kinshasa, Lubumbashi Sport et Sanga Balende qui ont tous un point après deux ou trois matches. AC Rangers et AS Simba n'ont pas encore enregistré des points après un match joué chacun.