Togo: Le Maire Gomado aux apprenants - « Mon désir est que les meilleurs élèves du Togo sortent du Golfe 1 »

Les élèves de la Commune de Golfe 1 à Lomé ne seront pas seuls sur leur parcours. Et pour cause, ils ont tout le soutien des premiers responsables de cette Commune, et le Maire principal en premier. Joseph Koamy Gomado, par un message, a tenu à réitérer tout l'engagement de son équipe et la confiance qu'elle place en ces apprenants qui ont repris le chemin des classes ce Lundi 27 Septembre 2021 après quelques de vacances passés à la maison.

Voici la teneur de ce message :

« En ce premier jour de la reprise des classes, je voudrais souhaiter une bonne rentrée scolaire 2021-2022 à tous les élèves de la commune de Golfe 1 et un bon courage au corps enseignant.

Comme on le dit souvent, la réussite se prépare dès le premier jour de la rentrée. Pour cela, je vous appelle à plus de sérieux et à l'assiduité durant toute l'année scolaire.

L'autre objectif que vous devez impérativement poursuivre, c'est la culture de l'excellence. Mettez le paquet. Mon désir est que les meilleurs élèves du Togo sortent du Golfe 1.

Une fois encore, je souhaite une bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.

Merci ».

Il est à noter que bien avant cette rentrée des classes, la Mairie a pris sur lui de contribuer à l'assainissement du cadre scolaire en ouvrant un chantier de correction des dégradations et autres fissures sur et dans certains établissements scolaires.