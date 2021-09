Sud-Soudan: Des conflits tribaux persistants obligent les religieuses à suspendre leurs programmes de formation

Tombura-Yambio — "La nature du conflit tribal qui persiste à Tombura, et dont nous sommes témoins, est odieuse. Nous avons été obligés de renvoyer chez eux deux postulants et cinq aspirants qui se trouvaient dans la maison de formation", a déclaré Sœur Jacinta Dagbaaboro, Supérieure de la Congrégation de Notre-Dame de la Paix dans le diocèse africain homonyme.

Selon la note reçue par l'Agence Fides, les religieuses qui servent dans le diocèse ont suspendu les programmes de formation des postulants et des aspirants en raison des conflits en cours dans l'État d'Équatoria occidental (voir Fides 4/9/2021).

"Le 23 septembre dernier, nous avons réussi à nous échapper avec une novice à travers la forêt, nous avons couru 72,8 kilomètres jusqu'au comté d'Ezo, puis nous avons atteint Yambio", a déclaré la Mère Supérieure.

Sœur Jacinta a assuré qu'"ils retourneront tous à la maison de formation lorsque le conflit se sera apaisé et que l'environnement sera propice à la poursuite des activités". S'adressant aux chefs de gouvernement, elle les a exhortés à mettre fin au conflit, et les représentants catholiques du diocèse de Tombura Yambio et de Countrywide à persévérer dans la prière pour une paix durable dans le pays.

"Le conflit de Tombura, qui oppose les communautés Azande et Balanda, aurait été alimenté par des forces armées appartenant aux Forces de défense populaires du Sud-Soudan (SSPDF) et à l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA/IO), qui fournissent des armes et des munitions aux tribus Azande et Balanda respectivement", indique un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (ONU) dans le pays. La poursuite des violences a conduit des milliers de personnes du comté à chercher refuge dans l'État voisin. La congrégation religieuse, actuellement dirigée par l'Évêque Edwardo Hiiboro Kusala, a été créée par des missionnaires comboniens en 1956 avant que le gouvernement soudanais ne les expulse en 1964.