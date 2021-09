Sénégal: Pr. Ndeye Coumba Touré - « La résistance aux antimicrobiens est un réel danger »

Le Recteur de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, Ndèye Coumba Touré Kane, a abordé, hier, le thème de « la problématique de la résistance aux antimicrobiens dans un contexte One Health ». C'était à l'occasion de la séance académique organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ants).

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) a organisé, hier, une séance académique virtuelle. À cette occasion, le Pr Ndèye Coumba Touré Kane, Recteur de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (Ussein), a traité du thème portant sur la « Problématique de la résistance aux antimicrobiens dans un contexte One Health ».

Dans sa communication, elle a expliqué que les antimicrobiens sont des antibiotiques antiviraux, antifongiques et antiparasitaires. Ce sont des médicaments utilisés pour prévenir et traiter les infections chez les êtres humains, les animaux ou végétaux. Selon elle, ces antimicrobiens (antibiotiques) constituent la pierre angulaire de la médecine moderne. Dans sa présentation, elle a indiqué que la résistance aux antimicrobiens intervient lorsque des bactéries, virus, parasites et champignons développent une résistance aux médicaments qui avaient été auparavant utilisés pour les traiter. Elle a ajouté que l'ère post-antibiotique est redoutée et que l'Organisation mondiale de la santé (Oms) a averti que le phénomène de la résistance aux antimicrobiens représentait « un immense danger » et que si rien n'était fait, la planète se dirigeait vers une « ère dans laquelle les infections courantes pourraient recommencer à tuer ».

Sur l'origine de la résistance, elle a fait savoir que bien avant la découverte des antibiotiques par l'homme, il y avait de nombreux micro-organismes (champignons, bactéries... ) présents dans le sol et l'eau et qui savaient déjà produire des antibiotiques. La résistance acquise, confie Mme le Recteur, est un fait lié à leur grande adaptabilité et s'est amplifiée avec l'utilisation des antibiotiques chez les humains et dans le monde vétérinaire/agricole.

Pour la prévention des infections, Pr Ndèye Coumba Touré Kane préconise l'amélioration des conditions d'hygiène, le respect des règles de prévention des infections, la vaccination. Pour la consommation judicieuse des antibiotiques, elle recommande la formation des prescripteurs, un diagnostic adéquat, la sécurisation des médicaments, la surveillance de la résistance, l'information sur l'évolution de la résistance.

En guise de conclusion, elle affirme que les antibiotiques ont un impact sur la santé individuelle, collective et environnementale. Elle souligne que la lutte contre l'antibio-résistance concerne tout le monde. Il faut, à son avis, un comportement responsable face aux antibiotiques.