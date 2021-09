Sénégal: Usage de l'Internet - Serigne Mountakha déplore les dérives sur les réseaux sociaux

Selon le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, parmi les phénomènes qui favorisent, aujourd'hui, la recrudescence de la violence, il y a les réseaux sociaux, dont l'usage n'est pas sain dans la société.

« A cause de l'Internet et des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes ne suivent plus leurs études, ils ne respectent plus les recommandations de l'islam comme il se doit », a-t-il déploré. Le patriarche de Darou Minam a également rappelé que beaucoup d'amitiés et de ménages sont brisés à cause de ces réseaux sociaux.

« On a tendance à y publier des images obscènes et parfois discriminatoires. Ce qui n'est pas conforme à nos valeurs », a regretté Serigne Mountakha Mbacké. Qui a invité les à « suivre les enseignants de Serigne Touba ainsi que les valeurs cardinales de l'islam ». Il les a appelés au respect et au travail.