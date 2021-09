Togo: Les exhortations du ministre Kokoroko aux apprenants pour une bonne année scolaire

Les acteurs du système éducatif ont repris leur chemin ce lundi 27 septembre 2021, en bon berger et sans tarder , le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, Prof Kamlan Dodzi Kokoroko a formulé quelques vœux à l'endroit de ses subordonnés.

« Nos établissements scolaires ouvriront leurs portes à 3 millions d'élèves et d'apprenants pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022 (... ) Les grands objectifs de modernisation du système éducatif, suivant les documents stratégiques et la feuille de route gouvernementale 2025, demeurent nobles et méritent d'être poursuivis et atteints au bénéfice de la jeunesse togolaise » a laissé entendre le ministre Dodji Kokoroko

Pour le compte de cette année scolaire , Prof Dodzi Komla Kokoroko rappelle que « le numéro vert : 8 250 sera opérationnels dès ce lundi 27 septembre 2021, ceci pour garantir au corps enseignant, aux élèves et aux apprenants, une écoute plus active pour une amélioration optimale de leurs conditions de travail et un meilleur encadrement ».

Si les efforts se poursuivent afin de garantir un environnement scolaire sécurisé, c'est le lieu d'opter pour l'excellence, ce à quoi le ministre à exhorter.

« J'exhorte dès lors ,les élèves et apprenants, à cultiver l'excellence pour une relève de qualité, les enseignants, jardiniers de l'intelligence, à faire preuve de professionnalisme, l'administration scolaire, à incarner le service public éducatif exemplaire, et les parents d'élèves, premiers enseignants de leurs enfants, à raffermir leur responsabilité vis-à-vis des enfants dont ils nous confient la charge pendant les heures d'école et d'apprentissage. Je souhaite à toutes et à tous, une excellente rentrée scolaire », a-t-il formulé.

Par ailleurs, il fait savoir que le gouvernement a entrepris des efforts dans le but d'assainir le secteur éducatif du pays en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

