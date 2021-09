Angola: La ministre d'État évalue les programmes sociaux avec la Banque mondiale

Luanda — La ministre d'État chargée des affaires sociales, Carolina Cerqueira, a évalué ce lundi, avec le directeur régional de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carret, la mise en œuvre et les bénéfices des programmes sociaux en Angola en faveur des familles vulnérables.

Au cours de la réunion, les deux entités ont examiné les questions relatives au degré de mise en œuvre, entre autres, du programme de renforcement de la protection sociale « Kwenda » et des programmes liés aux domaines de l'éducation et de la santé.

Kwenda est un programme de l'exécutif angolais qui vise à créer des politiques pour soutenir les familles les plus vulnérables. Il prévoit d'aider un million six cents familles à travers le pays, ayant déjà profité aux familles des provinces du Zaïre, Malanje, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Bengo, Huíla et Cunene.

Il est évalué à 420 millions de dollars US et est cofinancé par la Banque mondiale (BM) avec 320 millions de dollars US et le gouvernement angolais avec 100 millions de dollars US.

Le projet envisage l'inclusion productive, qui soutient des initiatives économiques viables, la municipalisation de l'Action Sociale, avec la création de Centres d'Action sociale intégrés (CASI), et le renforcement du Registre Social Unique, qui consiste en la mise en place d'une base de données sur les citoyens en situation de pauvreté et de vulnérabilité afin qu'ils puissent bénéficier des initiatives de l'État.

À propos, la ministre Carolina Cerqueira a déclaré que Kwenda présentait des résultats positifs et satisfaisants qui se reflètent dans le bien-être des populations, les principales des communautés rurales.

Le directeur régional de la BM, Jean-Christophe Carret, a exprimé la volonté de l'institution d'identifier de nouveaux domaines de financement de projets, dans les cinq prochaines années, visant à améliorer les conditions sociales de la population et le développement socio-économique du pays.

Jean-Christophe Carret, responsable de la Banque mondiale en Angola, au Burundi, en RDC et à São Tomé et Príncipe, a souligné le partenariat avec le gouvernement angolais, qui se traduit par de grandes réalisations pour les secteurs stratégiques du développement économique et social.

Il a exprimé le souhait de renforcer le dialogue avec le gouvernement angolais, sur les secteurs stratégiques, afin de définir les domaines d'appui de la BM.

« Nous avons soigneusement vérifié la capacité du gouvernement angolais à rembourser les financements à long terme, ainsi que la mise en œuvre des projets, notamment le programme de renforcement de la protection sociale « Kwenda », a-t-il déclaré.

Le responsable a rappelé l'accord financier d'une valeur de 150 millions de dollars américains signé le 16 de ce mois entre le gouvernement angolais et la Banque Mondiale, pour faciliter l'achat de vaccins, dans le cadre du processus de prévention du Covid-19.

Ce montant, a-t-il ajouté, vise à renforcer la capacité d'achat de vaccins et sera réalisé sur trois piliers, à savoir : l'achat de vaccins au niveau de l'Union africaine, au niveau de Covax et par le gouvernement angolais lui-même.

Il a souligné les efforts de l'Angola pour vacciner la population, visant à atteindre une couverture supérieure à 50%.

En Angola, la Banque Mondiale a déjà financé plusieurs projets liés aux secteurs économique et social, tels que l'amélioration de l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en énergie, la lutte contre la pauvreté, entre autres.