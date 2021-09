Togo: Nouveau pied de nez de Talon au club du doyen Faure

Nonobstant le volet discutable du model politique qu'il promeut, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, l'on le connaissait déjà en avance, en matière de bonne gouvernance, sur ses homologues de la sous-région. Patrice Talon ne rate une occasion pour prouver son opposition au principe de longévité au pouvoir. L'anormal en passe de devenir une norme dans l'espace francophone de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao). Cette grandeur d'esprit, le Président béninois qui jouit de son légitime deuxième et dernier mandat à la tête de son pays depuis avril 2021, l'a encore prouvé aux yeux du monde.

C'est un secret de polichinelle, la sacralité de l'ordre constitutionnel se veut, au fil des années, une norme en perte de terrain dans la sous-région ouest-africaine. Dans cet espace communautaire, les Nmandataires ont pignon sur rue. Le visage de cette colonie d'avides de pouvoir est incarné par trois Chef d'État. Le « jeune Doyen » Faure Gnassingbé du Togo, avec à son actif, quatre mandats, depuis son accession au pouvoir en 2005, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, avec trois mandats, puis Alpha Condé de la Guinée Conakry qui s'était également adjugé, par la force de la baïonnette et de la terreur, en 2020, trois mandats. Mais ce dernier n'ira pas au bout de sa gourmandise et de son entêtement. Puisqu'il sera renversé le 5 septembre 2021, par l'Armée.

Ce putsch, depuis lors, met en transe, à l'exception de quelques uns, ses autres compères du « syndicat des chefs d'État » qui vont d'intimidations aux menaces.

Après la mission express d'une délégation des chefs de la diplomatie, dépêchée à Conakry au lendemain du putsch pour s'enquérir des nouvelles de Alpha Condé, détenu par la junte militaire au pouvoir conduite par le Colonel Mamady Doumbouya, la Communauté des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) s'est réunie en Assemblée générale extraordinaire, la semaine dernière, à Accra. Dans la capitale ghanéenne, le Président en exercice Nana Dankwa Akufo-Addoh et ses collègues ont suspendu, jusqu'à nouvel ordre, la Guinée des instances de l'organisation sous-région. Puis, ordonné le retour, sans conditions, à l'ordre constitutionnel. Injonction à laquelle ne compte pas se plier Colonel Mamady Doumbouya qui, malgré tout, avance sereinement, en s'opposant par ailleurs à l'idée d'évacuation de l'ex Chef d'État vers l'exil.

« ... le Cnrd et son Président, le Colonel Mamady Doumbouya tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien Président de la République, le Prof Alpha Condé est et demeurera en Guinée. Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera d'un traitement humain, digne de son rang, dans son pays », a déclaré, il y a quelques jours devant la presse, le lieutenant colonel, Aminata Diallo, l'un des porte-paroles du Comité national de rassemblement et du développement (Cnrd).

A Accra, outre les sanctions, les chefs d'État ont planché sur la cause des velléités répétitives de rupture des ordres conditionnels dans la sous-région. Un diagnostic fait en vase clos, mais le Président Talon, fidèle à sa particularité, s'est encore démarqué du lot par sa leçon de gouvernance administrée à ses homologues.

En effet, de retour au pays, la délégation béninoise a procédé à la restitution des travaux du sommet d'Accra. Travaux portant sur la Guinée et le Mali au cours desquels, le Bénin a proposé, contre la rupture des ordres constitutionnels dans la sous-région, la révision du Pacte additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie.

Face aux médias, le vendredi 17 septembre dernier, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbenonci a indiqué qu'au cours du Sommet, le Bénin a souhaité que le Pacte additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et de la bonne gouvernance soit revu. Il s'agit, précise le Chef de la diplomatie béninoise, de la prise de mesures claires en amont comme en aval pour prévenir les situations qui conduisent aux coups d'État et aussi pour empêcher que ces coups d'État aient lieu dans l'espace CEDEAO. Ces mesures, énumère M. Agbenonci, portent notamment sur des questions de gouvernance interne car il est important de s'interroger raisonnablement sur les causes qui conduisent aujourd'hui à la rupture de l'ordre constitutionnel dans certains pays de la sous-région.

Par cette approche béninoise, Patrice Talon a vraisemblablement administré à ses homologues, la morale selon laquelle, un régime qui se veut démocratique doit se sentir constamment redevable au peuple qui l'a élu. Si tant qu'il est vraiment porté au pouvoir au travers du suffrage universel. Ce que les autres semblent royalement ignorer. En effet, contrairement à la démarche béninoise, c'est tout le contraire observé chez les autres chefs d'État dont le Doyen Faure Gnassingbé qui, même plusieurs jours après les travaux, sont restés muets, telle une carpe. Fruit du mépris envers les peuples qui ont le droit d'être informés de ce que font les dirigeants en leur nom. Surtout si on prétend faire de la Cedeao, une Cedeao des peuples. Et ce silence méprisant, parce que jouissant des délices d'un pouvoir manifestement protégé par un syndicat de chefs d'État qui, malheureusement, donnent l'impression de se soutenir dans le mal, à l'image de se qui se passe au sein de la CEDEAO.

C'est dire, une fois encore, au travers de ses approches bien pensées, que Patrice Talon, malgré les insuffisances qu'on pourrait bien lui reprocher, semble bien aujourd'hui l'un des Chefs d'État audacieux qui ne ménage aucun effort pour faire la différence dans la sous-région. Une méthode anticipative qui révèle à l'opinion nationale béninoise et internationale, ce qu'aurait proposé le Bénin, dans son approche diagnostic, pour guérir le mal qui ronge l'Afrique de l'Ouest. Connaissant surtout que sa proposition, face au Diktat des chefs d'État caciques Nmandataires, pourrait facilement être rangée dans les placards, aussitôt la session terminée, parce que n'arrangeant pas leur appétit glouton.