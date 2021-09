Cote d'Ivoire: Popo carnaval de Bonoua - Un contrat de sponsoring signé pour « un évènement plus extraordinaire »

Le Commissaire général du Popo carnaval de Bonoua, Ampoh Joseph Yao et le Directeur général de Solibra, Éric Samson ont procédé à la signature d'une convention de sponsoring, le dimanche 26 septembre 2021, à Bonoua, ville située à 50 Km à l'Est d'Abidjan. Ce contrat fait de la Société de limonaderies et de brasseries d'Afrique le principal sponsor leader de l'événement. D'ailleurs elle a promis en faire « un évènement plus extraordinaire ». Les éditions 2022, 2023 et 2024 seront donc accompagnés par ce sponsor retenu par le commissariat général du festival.

Au cours de la signature, le médecin-colonel de gendarmerie à la retraite et Commissaire général du Popo carnaval a affirmé son engagement à « mettre tout en œuvre avec le sponsor leader pour la réussite de cette fête ». Pour ce faire, il a appelé les populations de Bonoua à s'approprier cette manifestation culturelle et surtout à s'inscrire avec le commissariat général dans « ce nouvel élan de solidarité et de consensus autour du Popo ».

Pour les trois éditions à venir sur lesquelles cours le contrat de sponsoring, le Directeur général de la Brasserie, Éric Samson a assuré tout mettre en œuvre pour le succès ces différentes éditions. A l'en croire, ce contrat engage sa structure à prendre une part active dans le processus de pérennisation du Popo carnaval de Bonoua. « Nous vous garantissons que nous mettrons les moyens humains, logistiques et financiers nécessaires et suffisants pour faire vivre de grands moments de festivité à tous les visiteurs du Popo », a-t-il soutenu. En outre, il a souligné que dans le cadre de cet accord sa structure va mener des actions de solidarité, lutter contre le chômage des jeunes et surtout détourner la jeunesse de l'oisiveté. « Nous ferons du Popo carnaval 2022, un événement plus extraordinaire », a-t-il promis.

Face à l'inquiétude des journalistes sur le fait qu'un autre contrat avait été signé avec une autre brasserie de la place, le maire de Bonoua, Jean Paul Amethier a rassuré : « Les sponsors que nous choisissons sont d'envergure internationale qui ont des organisations bien structurées, qui ont des organismes juridiques bien forts. Est-ce que vous les avez entendus se plaindre ? »

Expression de la culture abouré et vecteur par lequel les visiteurs ont l'opportunité de découvrir les valeurs traditionnelles des abouré, le Popo carnaval est un événement culturel et touristique majeur qui a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire et rassemble plus de 1,5 millions de participants.