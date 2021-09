Togo: La Coopération Lomé-Berlin, vue par un ancien collabo devenu Opposant au régime de Faure Gnassingbé

Hier, les Allemands étaient aux urnes pour un scrutin qui annonce la fin de règne de la Chancelière Angela Merkel. L'ancien ministre de l'intérieur, Me François Boko a fait une analyse sur la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Togo.

Depuis l'exil Me Boko a dégagé le bilan des 10 ans de coopération entre les deux pays.

D'après son bilan, « la stratégie, la diplomatie néo libérale allemande appliquée au Togo a manqué d'audace et de lucidité. Elle a passé par pertes et profits l'état de droit, les principes démocratiques et les droits de l'homme », a confié l'ex ministre de l'intérieur.

Et d'ajouter : « Le régime de Faure Gnassingbé a encaissé, en une décennie de coopération avec l'Allemagne, plus de 300 millions d'euros, sans contrepartie en matière de progrès démocratique. L'Allemagne de Merkel lui a fait un chèque en blanc et a contribué à décomplexer la dictature togolaise ».

Après 16 ans de règne à la tête de l'Allemagne, la chancelière allemande cède sa place.