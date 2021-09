Algérie: SAFAV-MB - 670 véhicules livrés à des instances et entreprises publiques et privées

- La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Aïn Bouchekif (wilaya de Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale, a livré, lundi, 670 véhicules multifonctions à des instances et entreprises publiques et privées, a-t-on constaté.

Le Directeur général par intérim de SAFAV-MB, Karim Kharoubi a indiqué que la société a livré 670 véhicules utilitaires Sprinter et véhicules légers multifonctions à des instances et entreprises publiques et privées, parmi lesquelles la Direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale, qui a acquis 385 véhicules.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de l'administration pénitentiaire, l'Entreprise nationale des services aux puits, les wilayas de Tiaret, Oran, Nâama et les communes de Blida et Frenda, en plus de l'Association des oulémas musulmans (antenne d'Aïn El-Beïda de la wilaya d'Oum Bouaghi) et des privés ont également réceptionné des véhicules de la société, a précisé le même responsable, ajoutant que la SAFAV-MB offre ses services aux différentes entreprises et personnes physiques qui veulent acquérir un véhicule de marque Mercedes Benz.

De son côté, le Directeur général de SAFAV-MB, le général Smaïl Krikrou a indiqué, dans son allocution, que la société a produit et commercialisé plus de 16.500 véhicules utilitaires de type Sprinter et 10.300 de type "Class C", soit 26.800 véhicules au total depuis son inauguration en octobre 2014, ajoutant que le secteur de la santé bénéficie d'environ 60 ambulances par mois.

Le général Krikrou a aussi souligné que SAFAV-MB a maintenu sa production durant la conjoncture marquée par la crise du covid-19 en réalisant entre 26% et 100% de son programme tracé, grâce aux efforts de ses travailleurs et au respect du protocole sanitaire, ainsi que la vaccination de 50% des travailleurs en coopération avec les services de la direction de la santé.

Le colonel Mohamed Hassani, chef du service central du matériel relevant de la Direction centrale du matériel a déclaré que la direction centrale concernée a réceptionné 385 véhicules, dans le cadre de contrats signés entre le ministère de la défense nationale et la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz pour l'acquisition de matériel de haute qualité, dans l'objectif de promouvoir la production nationale.