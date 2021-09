Mali: L'Algérie déterminée à poursuivre son rôle à la tête du Comité de suivi de l'accord de paix

L'Algérie s'est dit, lundi, déterminée à poursuivre son rôle à la tête du Comité du suivi de la mise en l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, appelant la communauté internationale à apporter son soutien aux Maliens et à contribuer au succès de ce processus.

"L'Algérie est déterminée à poursuivre son rôle à la tête du Comité de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, et se félicite des progrès enregistrés dans ce cadre en dépit des grands défis et difficultés engendrés par l'expansion de la présence terroriste qui menace la sécurité et la stabilité de ce pays et de toute la région du Sahel", a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, au cours de son discours à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Nous réitérons à cet égard, notre appel à la communauté internationale pour apporter son soutien aux maliens et contribuer au succès de ce processus notamment en honorant ses engagements pris en matière de développement économique et social", a-t-il lancé.

Le ministre a expliqué que "la situation dans ces deux pays (Mali et Libye) affecte directement la situation d'instabilité que connait la région Sahélo-Saharienne en raison de l'aggravation de la menace terroriste et des autres menaces connexes".