Cote d'Ivoire: Opération Epervier 7 - De belles prises enregistrées dans la première semaine de lancement

Les grands commandements de l'armée se sont imprégnés des dispositifs de leurs hommes sur le terrain, au cours d'une grande patrouille de sécurisation, dans la nuit du 24 au 25 septembre.

Une patrouille d'envergure a été organisée dans la nuit du vendredi 24 au petit matin du samedi 25 septembre. Avant le démarrage de celle-ci, un bilan à mi-parcours de l'opération Épervier 7 lancée le 16 septembre à Yopougon (Abidjan) a été présenté aux grands Commandements de l'armée dans "la salle Ccdo" au Plateau.

A ce jour (Ndlr : vendredi 24 septembre) le bilan du Poste de commandement (Pc) mis en place à cet effet s'établit comme suit : 1796 personnes ont été interpellées lors de grandes rafles et conduites à la préfecture de police d'Abidjan. Parmi celles-ci, certains individus au nombre de 56 ont été arrêtés pendant leurs forfaits dans des fumoirs. Épervier 6 ayant fait ses effets, selon le chef de District adjoint, le commissaire Digbeu Simon, présentant le bilan, les fumoirs sont en voie de disparition. Seulement 46 ont été détruits.

Au nombre des saisies de drogues, les agents en dénombrent 689 dont 434 boulettes de cannabis. En ce qui concerne les armes blanches, 62 saisies ont été enregistrées: des machettes, des couteaux et des ciseaux. Quant aux contraventions de toutes catégories qui ont été constatées, il y en a eu 412. Le commissaire de police a précisé qu'il s'agit des infractions au code la route, sur la voie publique. Pendant cette première semaine, des gares anarchiques ont été également rasées.

Le Poste de commandement en a dénombré 41. S'agissant des engins à deux ou 3 roues (motos et tricycles), 639 différentes infractions ont été constatées. Sans oublier les véhicules avec les plaques banalisées pour lesquels 630 saisies ont été enregistrées par le Pc. Avant de s'exprimer sur les résultats présentés par ses hommes, le Directeur général de la Police nationale, le général Youssouf Kouyaté et les patrons des autres forces (gendarmerie et armée) se sont rendus sur le terrain pour s'imprégner de la réalité.

Pour lui, il était question de voir « le déroulement de l'opération en elle-même ». Constater si la ville d'Abidjan est suffisamment quadrillée, si les points de passage obligé sont effectivement tenus par ses agents, s'ils font le travail demandé et que dans la mise en œuvre, « ils respectent aussi la dignité humaine ».

A bord de différents engins de type 4x4, les grands commandements, suivis de plusieurs unités de la gendarmerie ainsi que de la police, dans un cortège impressionnant, ont visité tous les postes tenus par leurs hommes.

De la Direction générale de la police criminelle au Plateau, dès 20 heures, à Adjamé-Liberté où ils ont apprécié le dispositif sur place, les grands commandements ont mis le cap sur la commune de Yopougon où ils ont visité respectivement les points tenus au Sable, Complexe, Sapeurs-pompiers, Palais et 16e arrondissement et à la Maca.

De la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, ils ont rejoint la commune d'Abobo. Avant de visiter les hommes installés à Cocody, puis en zone sud (Marcory, Koumassi et Port-Bouët). A chaque passage, les différents chefs d'unités n'ont pas manqué de faire un bilan de la soirée à leurs grands patrons.

Au terme de cette tournée autour de 1heure du matin, le chef de la Police nationale, le général Youssouf Kouyaté, s'est voulu rassurant devant ses hommes rassemblés au Grand carrefour de Koumassi: « Partout où nous sommes passés, nous avons observé des hommes et des femmes engagés pour cette opération. Nous sommes satisfaits ».

Il faut rappeler que l'opération Épervier 7 a été lancée dans un contexte global de lutte contre la criminalité urbaine, l'incivisme, le maintien de la fluidité de la circulation et d'un climat apaisé, en cette rentrée scolaire. Toutes les unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des autres forces de l'ordre ont été mises à contribution pour sa mise en œuvre.

.................................................................................................................

Diomandé Vagondo : "L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est de 1.2"

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a rejoint ses hommes au niveau du grand carrefour de Koumassi, dernière étape de la patrouille de grande envergure qu'ils ont engagée dans la nuit de vendredi au petit matin du samedi 25 septembre 2021.

Il leur a traduit les félicitations du Président de la République Alassane Ouattara, ainsi que celles du gouvernement pour le travail abattu, dans le cadre de cette opération Épervier 7 lancée une semaine avant dans la commune de Yopougon.

« Les résultats que nous avons enregistrés depuis bien longtemps font qu'aujourd'hui l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est à 1.2. C'est un résultat très bon au regard de ce que nous avions, il y a quelques années, à la même époque où on était quasiment à 4 sur une échelle de 10 », s'est réjoui le patron de la sécurité en Côte d'Ivoire.

Il a saisi l'occasion pour rassurer les populations disant que par l'engagement des forces de défense et de sécurité, ces populations vivant sur le territoire n'ont aucune raison de s'inquiéter quant à leur sécurité.

Lors de cette visite inopinée, il a tout même appelé ses hommes à davantage de vigilance. Car, dit-il, « il se trouve que des individus qui n'ont pas encore compris que la paix est une denrée chère ont à cœur de la perturber ».

...............................................................................................................

Rafle lors de la soirée, pure intox !

Une rumeur faisant état de l'organisation d'une rafle en lieu et place de cette grande patrouille dans la ville d'Abidjan avait été relayée sur les réseaux sociaux, dans la même soirée de vendredi.

Amenant de facto les populations abidjanaises à déserter certaines rues à Adjamé, Abobo, Cocody...) déjà aux environs de 21 heures.

« On a entendu beaucoup de choses concernant la grande patrouille. Certaines personnes parlaient même d'une rafle. Mais il faut dire qu'une patrouille est différente d'une rafle. C'était de l'intox. Il ne s'agissait pas de rafle. La preuve, trois généraux et un Dga (Directeur général adjoint) étaient sur le terrain », a tenu à souligner le général Youssouf Kouyaté. Et d'ajouter : « Nous (généraux) ne raflons pas ».