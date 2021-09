Cote d'Ivoire: Inondations à Grand-Bassam - Le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a rendu une visite, le 25 septembre, aux populations impactées par les dernières inondations enregistrées à Grand-Bassam.

Grand-Bassam fait à nouveau face à la montée du niveau des eaux, suite aux dernières pluies dans les régions du Nord du pays. Les eaux sont sorties de leur nid, ajouté aux pluies diluviennes qui tombent ces derniers jours dans le Sud-Comoé. Des quartiers de la ville historique surtout ceux situés le long des berges lagunaires ont été inondés il y a une semaine.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s'est rendue, le samedi 25 septembre 2021, dans la ville classée patrimoine de l'Unesco pour apporter le soutien et le réconfort du gouvernement aux sinistrés, les rassurer des dispositions prises pour contenir cette situation et éviter qu'elle ne soit dramatique comme les années passées.

« Nous sommes heureux qu'il y n'ait eu que des dégâts matériels et pas de blessés ni de pertes en vies humaines. Nous sommes venus donc vous traduire la compassion du Chef de l'Etat et de son gouvernement aux personnes dont les maisons ont été inondées. Il nous charge de vous assurer qu'il est avec vous, à vos côtés et que la situation est sous contrôle. Les travaux d'ouverture de l'embouchure se poursuivent et quand ils seront terminés, l'on ne parlera plus d'inondations à Grand-Bassam », a déclaré la ministre pendant la cérémonie de remise des dons qu'elle a apporté aux sinistrés.

Cette cérémonie s'est déroulée au centre culturel en présence des autorités municipales, préfectorales et coutumières. Les ménages sinistrés ont reçu chacun un kit de vivres (riz, huile, tomate, pâte alimentaire) et de non vivres ainsi qu'un don en numéraire. Ils sont pour la plupart issus des quartiers Petit Paris, France, Odoss, Laka et Moossou.

Saluant et se félicitant de ce geste de solidarité de la part du gouvernement, le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, a rappelé les dispositions prises localement pour contenir l'impact social de ces inondations.

« Le préfet de Grand-Bassam a mis en place un comité de gestion de cette crise et des centres de relocalisation pour pouvoir héberger les populations si besoin, et une assistance en vivres et non vivres comme en témoigne la démarche de la ministre ici présente. Un comité de vigilance a aussi été mis en place pour surveiller l'évolution de la montée des eaux afin que les pompiers civils puissent prendre les dispositions idoines en cas de besoin pour évacuer les populations », a expliqué le maire.

L'on ne sait pas si le pic de la montée des eaux a déjà été atteint ou est à venir. Ce qui est sûr c'est que cette année, tout a été prévu pour éviter des dégâts importants. « Des brèches provisoires sont rapidement ouvertes au niveau des travaux de l'embouchure à chaque fois que les eaux montent pour pouvoir faire baisser leur niveau. Ce qui permet de soulager les populations en attendant que les travaux ne soient achevés », a ajouté Jean-Louis Moulot.

Après l'étape du centre culturel, s'en est suivi une visite aux domiciles des personnes sinistrées qui n'ont pu effectuer le déplacement du fait de leur âge trop avancé ou parce qu'elles sont malades.