Madagascar: Basketball - Championnat de Madagascar N1A

Dix équipes féminines et douze masculines seront à l'affiche de la phase finale des championnats de Madagascar N1A qui aura lieu au palais de sports de Mahamasina du 2 au 10 octobre. Lors de la première phase, neuf équipes féminines et neuf masculines se sont déjà rencontrées.

Du coté des dames, après la phase aller, Mb2all Analamanga caracole en tête avec ses 10 points acquis en cinq victoires, talonné de près par l'équipe de SBBC Boeny et Cospn 2 Atsinanana avec leurs neuf points respectifs acquis en quatre victoires chacune et une défaite respective. Les deux équipes de Vakinankaratra (Ankaratra, Jea) se placent quatrième et cinquième avec leurs huit points acquis en trois victoires, suivies de deux défaites respectives.

Aux sixième et septième places se trouvent Tamifa Amoron'i Mania et Serasera Vakinankaratra avec leurs sept points obtenus en deux victoires et trois défaites enregistrées. Assm Analamanga et Ascut Atsinanana occupent les huitième et neuvième places, totalisant chacun six points après avoir enregistré une seule victoire et quatre défaites.

Air de revanche

Côté hommes, le Club omnisports de la police nationale (Cospn) occupe la première place avec ses 12 points acquis en six victoires successives. L'équipe de la gendarmerie nationale se trouve en deuxième position, talonnée par l'équipe de Sebam Boeny à la troisième place, en concédant chacune une défaite et en enregistrant chacune cinq victoires dans leur rang (11 points). Les deux équipes d'Analamanga, le Club omnisports des Forces armées (Cosfa), et Mb2all, avec leurs quatre victoires et deux défaites respectives occupent les quatrième et cinquième places et totalisent chacune 10 points.

Les deux équipes d'Atsinanana, Ascut et Cospn 2, se trouvent sixième et septième au classement avec leurs trois victoires et trois défaites totalisant chacune neuf points au compteur.

L'équipe de Cosmos et Ajrt Androy ont enregistré chacune deux victoires et ont encaissé quatre défaites. Elles se positionnent aux huitième et neuvième rangs du classement avec leurs huit points acquis en deux victoires et quatre défaites respectives.

Pour cette seconde phase, les équipes de la même poule se rencontreront, et on s'attend à des affiches très alléchantes avec un air de revanche. Comme chaque année, Telma, partenaire de la FMBB, offrira des primes et des lots.