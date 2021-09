Madagascar: Finances - AccèsBanque durcit la concurrence

Cap sur Antsirabe. L'équipe d'AccèsBanque a fait bouillonner la ville d'eaux, capitale de la région Vakinankaratra. À part la traditionnelle présentation de cette banque commerciale qui fêtera son quinzième anniversaire le mois prochain, le clou de la journée a été l'annonce faite par Lucia Masy, cheffe du département acquisition clientèle, en charge de la communication et du marketing, du lancement de crédit-business. « D'un montant de 200 000 à un million d'ariary, remboursable en quarante huit mois. Avec un taux d'intérêt réduit de 60%. Vous avez bien entendu, une remise de 60% » a-t-elle insisté. Une offre plus que généreuse, avec taux d'intérêt le plus compétitif sur le marché financier. Le crédit est individuel et personnalisé avec ses propres spécificités.

Le directeur général, Mikhail Velichko qui a fait le déplacement, a tenu à rassurer l'assistance, réunie à l'Arotel, sur la fiabilité et la viabilité de ce système. « Ce crédit business peut aller jusqu'à un milliard d'ariary pour les entreprises qui s'engagent à maintenir leur effectif. En outre, une négociation avec KFW (banque allemande de développement) peut déboucher sur l'octroi de 4 millions d'euros pour subventionner 16 000 salariés envoyés au chômage, sous forme de don non-remboursable » dévoile-t-il.

En parallèle, Accès Banque est aussi au cœur de la transformation digitale. Elle déploie plusieurs plateformes en ligne, facilitant la vie au quotidien de ses clients. Des solutions à portée de main, c'est le cas de le dire. Via son téléphone portable ou son ordinateur. Pour le paiement des factures, l'achat en ligne, le suivi des comptes et toutes les opérations bancaires peuvent s'effectuer à distance.

La région du Vakinankaratra compte le plus d'agences AccèsBanque à part celle d'Analamanga. Connue par son fort potentiel agricole avec un climat adapté à toutes les cultures vivrières, elle abrite aussi d'importantes unités industrielles. Après douze ans de présence ici, et suite aux conséquences de la crise sanitaire, AccèsBanque a reformaté ses diverses offres pour répondre aux besoins ressentis et demandes exprimées des uns et des autres. Elle est aussi la seule banque à mettre à disposition la carte de crédit. Une grande première à Madagascar.