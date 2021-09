Cote d'Ivoire: Tourisme - L'OMT et Didier Drogba ensemble pour ouvrir des perspectives à la jeunesse africaine

L'OMT et la Fondation Didier Drogba agiront ensemble pour mettre en lumière le potentiel de la jeunesse africaine et pour que le tourisme et le sport tiennent leurs promesses d'être porteurs d'opportunités pour tous.

Dans le contexte de la 41ème Journée mondiale du tourisme 2021 sur le thème du tourisme pour un développement inclusif, l'institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme a signé un mémorandum d'accord avec le footballeur ivoirien ancien joueur de Chelsea.

L'accord reconnaît le rôle central que le sport et le tourisme peuvent tenir pour faire progresser nombre d'objectifs de développement durable (ODD), notamment en favorisant la coopération et l'entente et en créant des cadres pour une croissance économique inclusive. Il donne acte aussi des valeurs et des buts partagés par l'OMT et la Fondation.

« Didier Drogba est l'un des sportifs les plus acclamés et les plus reconnus de ce siècle, et l'action de la Fondation Didier Drogba rejoint les buts de l'OMT : ouvrir des perspectives pour les femmes et la jeunesse africaines et bâtir un meilleur avenir pour le continent », a déclaré le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili.

Pour rappel, Didier Drogba a été nommé en octobre 2019 Ambassadeur de l'OMT pour le tourisme responsable, servant de trait d'union entre le tourisme et le sport, deux secteurs au pouvoir rassembleur favorisant les échanges culturels et la compréhension mutuelle.