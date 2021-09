Cote d'Ivoire: Journée du vétérinaire - Les acteurs s'engagent à promouvoir la filière

La Communauté des étudiants vétérinaires au Sénégal (Cevis), en collaboration avec le ministère ivoirien des Ressources animales et Halieutiques, a organisé la Journée scientifique de l'étudiant vétérinaire ivoirien autour du thème : « Rôle du vétérinaire dans la santé publique ». C'était le 25 septembre à l'auditorium de la Caistab à Abidjan-Plateau.

Cette journée a porté essentiellement sur les connaissances dans les domaines de la santé et les productions animales, la conservation et l'exploitation des animaux, notamment la zootechnie, l'hygiène, la médecine, la chirurgie et la pharmacie des animaux domestiques ainsi que le contrôle et l'utilisation des produits d'origine animale, y compris les productions de la pêche.

Selon Oria Vanessa, présidente de ladite communauté, l'objectif est de promouvoir la formation et la profession vétérinaire en Côte d'Ivoire. Elle vise également à apporter l'expertise et autres prestations de service vétérinaire.

A l'occasion, Adama Kouadio, Conseiller technique, représentant le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a indiqué que la responsabilité, le rôle et l'engagement des vétérinaires dans le processus de développement est plus que nécessaire. « Les vétérinaires ont un grand rôle à jouer. Ils constituent une boussole dans la production végétale et animale », a déclaré le représentant du ministre.

Il a saisi l'opportunité pour encourager les jeunes à s'intéresser au métier de vétérinaire qui est méconnu du grand public.

Quant à Sonan Jean-François, député de Kouassi-Datekro, parrain de la cérémonie, il a fait savoir que « le métier de vétérinaire qui est transversal, concerne tous les domaines, même au niveau de la santé humaine. Il est important dans le développement économique d'un pays ». Il a toutefois insisté sur la formation et la promotion.

La communauté des étudiants vétérinaires au Sénégal, il faut le rappeler, existe depuis 1998. Sa mission est de former des docteurs vétérinaires.