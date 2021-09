Congo-Kinshasa: Elus lors de l'Assemblée Générale Ordinaire - SOCODA - Voici Nyoka Longo et ses 11 disciples du Conseil d'Administration !

C'est une nouvelle ère de l'histoire qui commence avec un esprit de fraternité et de cohésion à la Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins (SOCODA COOP CA) qui vient d'élire les nouveaux membres de son Conseil d'Administration.

Enfin ! Le verdict est tombé. Les coopérateurs de la Société privée des artistes en RDC ont voté le Président du Conseil d'administration et les 12 nouveaux administrateurs de la SOCODA qui vont la diriger pendant les 4 prochaines années. Ils ont exprimé leur choix au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire et Elective tenue le samedi 25 septembre 2021, tard dans la soirée au centre Theresanium dans la commune de Kintambo, à Kinshasa.

Le quota étant scrupuleusement respecté en termes de représentativité numérique pour chaque corporation artistique qui compose le Conseil d'Administration, la liste d'élus administrateurs par discipline se présente de la manière suivante :

*Auteur-compositeur (5):

-Nyoka Longo

-Paul Balenza

-Noël Ngiama Makanda Werrason

- Sam Tshintu

-Mbilia Bel

*Art dramatique & cinéma (2)

-Jacques Mondonga

-Faustin Sukari Elombe

*Edition (2)

-Philippe Lubasi

-Pierre Mowane

*Art littéraire (1)

-Professeur Yoka Lye Mundaba

*Art plastique, textile et graphique (1)

-Professeur Lema Kusa

*Audiovisuel (1)

-Mbaki Bazakana Simon

Conformément au statut de la Coopérative et de l'acte uniforme de l'OHADA, l'Assemblée a autorisé les administrateurs nouvellement élus de procéder à la même occasion à l'élection de la personne qui va prendre la tête de la SOCODA. Ainsi, les 12 disciples ont jeté leur dévolu sur Joseph Nyoka Longo Mvula pour le poste de Président du Conseil d'Administration (PCA) de la SOCODA pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Sans concurrent, "Vieux Bombas" a été voté à l'unanimité par les deux tiers des coopérateurs qui ont participé à cette Assemblée générale ordinaire organisée selon les règles de l'OHADA imposées aux sociétés Coopératives de Droits d'auteur.

Loin de lui tout esprit triomphaliste, Nyoka Longo inscrit son mandat à la tête du conseil dans une vision managériale basée sur le leadership de servir et non se servir. Très optimiste, il reste engagé à redynamiser la coopérative pour le bien des artistes congolais en général.

«Mon élection est la volonté de Dieu. Car rien ne peut se faire sans lui. Surtout pour nous qui croyons en lui. Je ne peux que remercier tous les coopérateurs qui m'ont fait confiance pour conduire la SOCODA. Je voulais souligner qu'il n'y a eu ni vaincu, ni vainqueur dans l'organisation des travaux de ces deux Assemblées générales, c'est-à dire, Extraordinaire et ordinaire. C'est la SOCODA qui gagne. Parce que les coopérateurs ont adopté les statuts et le règlement général avec succès. Ils nous l'ont dotée d'un outil de travail très capital afin que nous puissions solliciter à nouveau notre adhésion au sein de la Confédération internationale des sociétés des auteurs et compositeurs (CISAC). Ces documents nous permettent également d'engager de nouveaux contrats de réciprocité avec d'autres sociétés sœurs. L'idéal est que nos ayants-droits parviennent à toucher correctement leurs droits d'auteur sur leurs œuvres de l'esprit qui sont exposées et diffusées en dehors de notre pays», a déclaré le nouveau PCA de la SOCODA.

Notons que Jossart Nyoka Longo est secondé par l'éditeur-producteur Philipe LUBASU qui a été désigné Vice-Président du Conseil.

La grande surprise de cette Assemblée élective est la désignation de Marie-Claire MBOYO alias Mbilia Bel "la Cléopâtre" qui est la première chanteuse congolaise à devenir Administratrice au sein de la Société congolaise des Droits en RDC.

Il faut noter qu'au cours de cette même Assemblée générale ordinaire, les coopérateurs ont également désigné les membres du Conseil de Surveillance à la SOCODA dont l'artiste LONGAFO a été réélu Président.

Pari gagné pour le DG Agu Michel !

On retiendra que les deux Assemblées générales de cette année sont inscrites dans les annales de la SOCODA, qui est l'unique société, à avoir le monopole de la gestion collective des Droits d'auteur en RDC. Elles ont été aussi marquées comme l'occasion de tourner la page de Verckys Kiamuangana Mateta qui avait démissionné de ses fonctions au cours du mandat au mois d'août 2018.

Contrairement à tous ceux qui ont souhaité l'hécatombe, une bonne organisation a caractérisé les travaux de ces Assemblées générales qui se sont déroulées dans un climat serein marqué par une ambiance de convivialité entre les sociétaires. Une bonne organisation mise en place par le Directeur Général, Michel AGU KOLANGBO qui fait toujours preuve d'un manager et gestionnaire expérimenté à la tête de la SOCODA COOP-CA. Tout est bien, qui finit bien, dit-on. Les coopérateurs et invités ont chacun passé un moment agréable du début jusqu'à la fin des travaux, malgré que le vote était très serré pour certains challengeurs à la course pour le poste d'administrateur.

Bonne chance à la nouvelle équipe du Conseil d'administration.