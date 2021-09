Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Des sinistrés soulagés dans le nord du pays

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a apporté assistance aux victimes d'intempéries ayant, entre autres, détruit les habitations dans les départements de la Sangha et des deux Cuvette.

Des kits de construction pour remettre sur pied les habitations éventrées ; des kits alimentaires afin d'alléger le panier de la ménagère en proie à d'énormes difficultés ont fait partie de la gibecière de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Par ailleurs, les enfants, écoliers des familles sinistrées, n'ont pas été mis à l'écart. Ils ont reçu des mains de la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa cartables, cahiers, ardoises... Une manière d'épargner les parents des dépenses liées aux préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 prévue le 4 octobre.

Localités concernées

C'est à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, que le périple d'assistance humanitaire aux sinistrés a débuté. Ensuite, la ministre et sa délégation ont affronté la route difficilement praticable qui mène au village Manga, à quelques 30 km d'Owando, dans la Cuvette. La fine pluie qui s'est abattue a rendu le parcours encore plus difficile au point de donner raison à la population ayant formulé des doléances à l'endroit des pouvoirs publics à propos de la route. Dans ce village, les plantations également ont été détruites. A Ewo, les bénéficiaires ont été ceux du village Ako, situé à 15 km du chef-lieu du département de la Cuvette ouest, tout comme ceux du village Yaba-Mbeti à plus de 50 km de là.

Ils ont dit...

« L'attente a été un peu longue mais le gouvernement a fini par honorer ses engagements. Nous sommes soulagés car cette assistance va nous permettre de nous relever », a indiqué Mandé Damien, un des sinistrés du village Manga. Les chefs de village et l'ensemble des bénéficiaires, partout où la ministre est passée, ont abondé dans le même sens pour exprimer leur satisfaction.

Saluant la réponse apportée aux cris d'alarme des sinistrés, le directeur départemental de l'Action humanitaire de la Sangha, Asse Madjem, a quant à lui souligné le fait que le mois de septembre marque le début de la saison des pluies. Depuis, près de trois ans, le département est dans un cycle de destruction d'habitations par des tornades et pluies. Il a donc lancé un appel à l'anticipation des dégâts de ces phénomènes dus aux bouleversements climatiques. A dire vrai, cette réalité est observable dans plusieurs localités du pays.

« Vous avez la preuve que le gouvernement ne vous oublie pas malgré les temps difficiles liés à la crise financière et sanitaire. Les efforts sont consentis pour répondre aux besoins de la population surtout les démunis, vulnérables et sinistrés », a déclaré la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire qui a profité de l'occasion pour sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre la covid-19.

Toujours dans le cadre de l'assistance aux victimes des catastrophes naturelles, la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa mettra le cap dans les départements de la Bouenza, de Pointe-Noire, voire du Kouilou, dans les tout prochains jours.