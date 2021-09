Congo-Kinshasa: Malgré l'interdiction de l'Hôtel de ville - Lamuka maintient l'itinéraire de sa marche de ce mercredi 29 septembre 2021 !

Malgré l'interdiction de l'hôtel de ville de Kinshasa, Martin Fayulu et Adolphe Muzito maintiennent l'itinéraire de la marche de la coalition Lamuka prévue pour ce mercredi 29 septembre 2021.

D'après le présidium de cette famille politique, la marche partira du Quartier 3 à Masina jusqu'au Palais du peuple, siège du parlement. L'hôtel de ville de Kinshasa a rendu public un communiqué dans lequel il a pris une décision de décréter d'autorité l'axe "Pont Matete - Aéroport de Ndjili" "zone neutre" où des manifestations publiques ne peuvent être organisées.

«Ce communiqué, qui ne vaut pas décision pour nous, est illégal en ce qu'il ne s'appuie sur aucun soubassement légal. Il est aussi discriminatoire en ce qu'il prive les Congolais habitants cette partie de la ville de leur droit constitutionnel de manifester. En réalité, il établit, pratiquement et de manière sournoise, un "état de siège" qui ne dit pas son nom dans cette partie de la ville de Kinshasa», a précisé le Présidium de Lamuka.

Le meeting de Christophe Mboso est considéré comme une jurisprudence pour Lamuka. «Le dimanche 26 septembre, le Citoyen Mboso, Président de l'Assemblée nationale de son état et dont le parti est membre de l'Union sacrée, a tenu un meeting populaire, aux allures de campagne électorale, au stade municipal de Masina, se situant, tenez-vous bien, dans la zone dite "neutre" par le même gouverneur.

Le Présidium rappelle aussi que le 21 de ce mois, le parti politique ACP du gouverneur de la ville et les partis alliés à l'Udps, avaient organisé une manifestation dont le point de chute fut le Palais du peuple. Ladite manifestation s'est terminée par l'attaque des bureaux de l'ECIDé situés sur le boulevard Triomphal», rappelle-t-il.

Le Présidium de Lamuka observe, par ailleurs, que depuis la prise de pouvoir par ce régime de "fait", toutes les manifestations publiques des partis politiques membres de LAMUKA sont systématiquement réprimées par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa. Manifestement, tout est fait pour "étouffer" nos partis politiques et nous empêcher de jouir de nos droits et libertés publiques en invoquant, à chaque fois, des raisons fallacieuses, font savoir Muzito et Fayulu.

Une nouvelle lettre a été adressée ce lundi 27 septembre au gouverneur de la ville pour solliciter, une fois de plus, une rencontre avec les services de l'hôtel de Ville de Kinshasa en présence du Commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre.

Le Présidium prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion nationales.

Le Présidium appelle le peuple congolais, en général, et les kinois, en particulier, à ne pas céder aux intimidations et à se mobiliser pour répondre nombreux à cette manifestation du mercredi 29 septembre.