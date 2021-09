Congo-Kinshasa: Halte à la discrimination - Les femmes vivant avec handicap participent difficilement à la vie politique et publique

Les femmes vivant avec handicap FVH sont moins représentées dans les institutions de prise de décisions en RDC. Nonobstant la nomination de la Ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, Irène Esambo.

Selon le rapport alternatif 2019 des femmes vivant avec handicap sur la mise en œuvre de la Convention de l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, la participation des femmes vivant avec handicap à la vie politique et au leadership féminin en RDC est à peu près de 1,2%. "Les causes de cette faible participation sont, entre autres, le manque d'estime de soi, la peur ou la honte de prendre la parole en public", estime Mme Rachel Mbuyi du centre professionnel et de production des personnes vivant avec handicap à Yolo (CEPROPHY).

Serge Ndongo, Chargé des projets à l'ONG des droits des femmes "Coalition des Femmes pour la Paix et le Développement (CFPD)" a révélé que le constat est que les femmes vivant avec handicap sont toujours marginalisées et elles ne sont pas du tout représentées dans des postes des prises des décisions ou aux institutions publiques ou privées. Actuellement, elles sont rares ces femmes vivant avec handicap qui participent activement à la vie politique en République Démocratique du Congo. Et pourtant, renchérit Serge Ndongo, la femme vivant avec handicap a la capacité intellectuelle, morale comme toute autre personne valide.

"Elle doit d'abord prendre conscience que son handicap physique ne l'empêchera pas de faire de la politique et de se joindre à d'autres femmes pour la promotion des femmes dans les postes de prise des décisions et cela à tous les niveaux", a martelé Serge Ndongo.

Malheureusement, nombreuses sont découragées à adhérer dans des partis politiques suite aux stigmatisations et stéréotypes portées sur les personnes avec handicap. Ce qui ne facilite pas la participation active des femmes handicapées à la vie politique et publique, regrette Hortense Ikobonga, Présidente provinciale de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo FENAPHACO.

«Parmi nous femmes vivant avec handicap, il y en a certaines qui ne connaissent pas leurs droits. Durant toutes les législatives passés en RDC, je n'ai pas vu une femme vivant avec handicap participer aux élections comme candidate. Nous luttons à ce qu'elle puisse aussi participer dans le processus électoral. Nous avons vu même dans le bureau de la CENI qu'aucune femme vivant avec handicap n'occupait un poste. Nous plaidons pour qu'on puisse aussi prendre en compte les personnes vivant avec handicap. On est là, et on est toujours en train de lutter pour que cela soit concrétisé», affirme-t-elle.

La marginalisation des personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décisions reste un problème majeur en RDC. Mme Stéphanie Bola, Secrétaire provinciale du département des femmes, enfants et famille de la FENAPHACO/Kinshasa, pense qu'en plus des plaidoyers, il faut renforcer la formation et l'éducation des femmes avec handicap. "Il y a manque de politique promotionnelle, des plans d'actions nationaux, des programmes efficaces et des projets spécifiques bien définis du gouvernement congolais pouvant mettre en place des stratégies et des objectifs claires et fixes en vue de permettre ainsi aux femmes vivant avec handicap de toutes les catégories de jouir pleinement de leurs droits et de toutes les libertés fondamentales dans l'égalité avec les autres".

Regard des partis politiques

Pour Mme Rachel Mbuyi, membre du Centre professionnel et de production des personnes vivant avec handicap à Yolo (CEPROPHY) et membre du parti politique "Les Républicains", la non-participation à la vie politique des personnes vivant avec handicap est due du fait qu'elles sont sous-estimées et excluent dès le départ.

Elle regrette la faible participation des femmes handicapées dans la vie politique du pays.

"En 2018 J'ai adhéré dans le parti-politique les Républicains. Lorsque le parti devait être restructuré, j'ai été choisi parmi une trentaine des membres fondateurs", explique Rachel Mbuyi, elle-même vivant avec handicap.

« Je précise que jusque-là, je suis la seule femme handicapée du parti. Je ne sens pas vraiment la discrimination. S'il y a des décisions pertinentes à prendre, tous les fondateurs sont conviés à l'assemblée générale où nous prenons la décision ensemble", révèle-t-elle.

Abordant dans le même ordre d'idées, Djo Ilonga, Secrétaire national chargé de la communication au sein du parti politique Union pour la Réussite du Congo (URCO), constate que les femmes vivant avec handicap participent rarement dans la vie politique active. Pour lui, le grand travail que doivent mener les organisations qui s'occupent de ces femmes, c'est justement travailler mentalement avec elles en les faisant comprendre que c'est opportun de se mettre dans la vie politique active.

" Le constat est encore mitigé parce qu'on ne les voit pas au-devant de la scène politique pour pouvoir faire porter leurs voix dans les partis politiques, malgré la nomination de la Ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables", révèle-t-il.

Une protection légale

Me Patrick Pindu, Coordonnateur national de la FENAPHACO, explique que la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées à son article 5 renforce la protection légale des personnes avec handicap. : « Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi »

En République démocratique du Congo, l'article 49 de la Constitution stipule pour sa part que ; « l'Etat congolais a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales"

Face à ce tableau sombre sur la participation politique des femmes vivant avec handicap, les institutions étatiques à l'appui à la démocratie sont appelées à porter les cris d'alarmes de ces femmes pétries d'intelligence et d'expérience dans plusieurs domaines en dépit de leur handicap physique.

Pour Mme Rachel Mbuyi,les partis politiques qui discriminent les personnes vivant avec handicap doivent savoir que les elles constituent un grand nombre d'électeurs. Et, qu'elles sont également compétentes pour assurer des fonctions qui leur seront confiées. En conclusion, il faut plus sensibiliser les PVH et les partis politiques

Travail réalisé avec l'aide du journaliste pour les droits humains, JDH/JHR- RDC