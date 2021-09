Congo-Kinshasa: Linafoot - Mazembe entame le championnat en fanfare, Dcmp en pleure !

C'est un début fracassant pour le Tout-Puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi, qui a écrasé Sa Majesté Sanga Balende de Mbaji-Mayi, 4-0, dimanche 26 septembre, au stade TP Mazembe, en match comptant pour la première journée de la 27ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Par contre DC Motema Pembe a raté son décollage en allant se faire battre par le FC Blessing (1-0), à Kolwezi, pendant que V.Club a été accroché à Bukavu, par Etoile du Kivu (1-1).

C'est un championnat qui s'annonce très intéressant. Sanga Balende en dépit de ses nouvelles recrues, et de sa belle préparation de la saison, n'a représenté rien du tout devant le TP Mazembe.

Un match pourtant équilibré en première période malgré l'ouverture du score de Jean Baleke (14ème), d'autant plus que les Sang et Or ont bien tenu jusqu'à la fin de cette première partie.

A la reprise, l'équipe de Mbuji-Mayi ne résistera que pendant 20 minutes, avant de s'écrouler par ce deuxième but signé le doyen Rainford Kalaba à la 68ème minute. Et comme si cela ne suffisait pas, Mwape (86ème) et Djo Issama Mpeko (90ème), vont respectivement marquer le troisième et le quatrième but, crucifiant complètement Sanga Balende.

Un début raté pour Sanga Balende qui, lors de sa deuxième sortie, le 7 octobre prochain, recevra l'AS Maniema Union de Kindu, dans son Temple de Kashala Bonzola. Tandis que Mazembe jouera son deuxième match le 3 octobre, contre Blessing, le tombeur de Motema Pembe (1-0), but inscrit par le joueur Lotola à la 37ème minute sur une balle de corner. Bien avant, ce sont les Immaculés qui ont raté l'occasion d'ouvrir le score sur pénalty mal joué par Jean-Marc Makusu Mundele. Pour la suite, il n'y a eu plus rien. Les Mitema Pembe n'y arriveront plus, rendez-vous, le 6 octobre contre AC Rangers pour le compte de la troisième journée.

Kuya perd devant Maniema Union au bout du fil 0-1

L'AC Kuya Sport, un autre nouveau promu dans ce championnat délite, a difficilement perdu son match contre l'AS Maniema Union, 0-1, ce dimanche au centre Kurara Mpova de Kinkole.

La formation de Livulua a fait preuve de résistance durant toute la partie où l'on était presque convaincu d'un match nul de 0-0, avant d'être trahi par environ 7 minutes du temps additionnels. Maniema Union obtiendra finalement un penalty qui sera converti de belle manière par Rodrigue Tshitemayi à la 97e minute. Une victoire laborieuse arrachée au bout du fil par les hommes de Daoula Lupembe. Kuya Sport a été contraint de finir à 10 après l'expulsion d'un de défenseurs coupables sur l'action fatale.

V.Club accroché par Etoile du Kivu 1-1

L'AS V.Club n'a pas réussi à faire le carton plein dans son périple du grand Kivu. Les Moscovites ont été accrochés par Etoile du Kivu (1-1), vendredi 24 septembre, au stade La Concorde de Kadutu.

Pour sa première participation à cette cour des grands, les Oranges de Bukavu ont bien joué leur carte en ouvrant le score à la 44ème minute grâce à Mbemba. Au retour des vestiaires, Glody Lilepo Makabi a remis les deux équipes à égalité à la 56ème minute. Plus rien ne changera au score.

Le même vendredi, Dauphin Noir et Renaissance du Congo se sont quittés également par un score de nul mais vierge. Les deux équipes, qui ont perdu lors de leur premier match dans les derniers instants, n'ont fait mieux que de se neutraliser 0-0 au stade de l'Unité de Goma.