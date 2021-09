Algérie: HCA - Assad en visite à Tamanrasset pour les préparatifs de Yennayer

Alger — Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad effectue une visite de travail de trois jours dans la wilaya de Tamanrasset en vue de la préparation des festivités nationales et officielles de Yennayer 2022/2972 et la cérémonie de la deuxième édition du prix du Président de la république de la littérature et langue amazighes, indique mardi un communiqué du HCA.

"Dans le cadre de l'exécution du plan de charge du Haut Commissariat à l'Amazighité pour l'année en cours et conformément à ses missions institutionnelles, Monsieur Si El Hachemi ASSAD, Secrétaire Général du HCA, accompagné d'une délégation de cinq cadres, effectuera une visite de travail à la wilaya de Tamanrasset du 28 au 30 septembre 2021", précise la même source.

Outre l'organisation des festivités nationales et officielles de Yennayer 2022/2972 et la cérémonie de la deuxième édition du Prix du Président de la République de la Littérature et la Langue Amazighes, la délégation du HCA prévoit une série de réunions et rencontres avec les responsables locaux et de la société civile, ajoute le communiqué du HCA.

Une rencontre-échange est également prévue avec les responsables et enseignants respectivement du département de langue et culture amazighes de l'université "Hadj Moussa Ag Akhamoukh" et du secteur de l'éducation de la wilaya de Tamanrasset et de In Guezzam, indique la même source.