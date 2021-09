Afrique de l'Ouest: La stratégie togolaise pour le Sahel en 4 axes

Le pays de Faure Gnassingbé est bien engagé dans les pays de la sous-région ouest-africaine mais également sur le Continent pour la préservation de la paix. Et pour une certaine efficacité de son action, le pays décline la stratégie de son initiative pour le Sahel en 4 axes. C'est un document qui sera présenté ce jour par le chef de la diplomatie togolaise, le ministre professeur Robert Dussey. On peut comprendre à suffisance que c'est une stratégie qui est dans la droite ligne de la déclaration de Prof. Robert Dussey, Ministre des affaires étrangères..., qui en décembre 2020, dans une interview déclarait, : "Le Togo est et sera un pays « exportateur » de paix"

Voici cette stratégie engagée par le Togo ...

La conflictualisation du monde sous sa forme terroriste au 21e siècle s'est accompagnée de l'intensification de la prise de conscience que nous vivons dans une communauté mondiale du risque.

Il s'agit de la fin d'un paradigme et chaque État a désormais la certitude que sa stabilité à l'échelle domestique dépend d'un contexte international, régional et interrégional qui peut l'impacter de diverses façons et parfois remettre en cause l'équilibre acquise. La primauté logique du tout sur la partie subordonne la stabilité des États à la stabilité du contexte global et le rapport intrinsèque partie/tout fait dépendre la sûreté de l'environnement international, régional et interrégional de la stabilité des États.

L'enjeu réside dans la dépendance mutuelle entre le contexte particulier de chaque État et le contexte transnational qui les abrite. Face à cet enjeu, le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE a fait le choix lucide de travailler au maintien de la paix et de la sécurité domestique tout en étant dans l'action au niveau régional et interrégional en Afrique.

La construction et le maintien de la paix en Afrique de l'Ouest et au Sahel visent la création d'un contexte régional et interrégional humainement épanouissant et propice à la stabilité des États de l'espace. Le présent document présente la vision, les valeurs fondatrices et les principaux axes de la stratégie du Togo pour le Sahel dans la lutte contre le terrorisme.