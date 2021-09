Ile Maurice: Conseil de district - Le MSM ignore toujours le président de Grand-Port

Le Mouvement socialiste militant (MSM) poursuit sa série de rencontres avec les maires et les conseillers municipaux, ainsi qu'avec les présidents et conseillers des villages.

Le but est de faire un tour d'horizon des projets en cours dans les villes et villages. Surtout, d'évoquer les manquements dont se plaignent citadins et villageois. Samedi dernier, c'était au tour des élus des villages des circonscriptions du Sud d'être invités au Sun Trust, à Port-Louis, pour discuter des projets. Mais le grand absent a été Rajeev Jangi, président du conseil de district de Grand-Port, qui englobe une vingtaine de villages.

Interrogé, Rajeev Jangi soutient qu'il n'était pas au courant de cette rencontre et qu'il a appris que plusieurs conseillers de district et des présidents des villages y étaient convoqués. Il ajoute qu'il n'a pas l'habitude de se rendre au Sun Trust et que si jamais il y a des discussions autour des projets, cela peut se discuter au conseil de district, par exemple. Rajeev Jangi souligne, cependant, qu'il continue à faire son travail. Tant que le conseil de district reçoit le budget prévu par les administrations régionales, il mènera des projets «selon leur mérite». Il ajoute que depuis qu'il a survécu à une motion de blâme, il est assez libre de faire son travail.

Par contre, dans les milieux du MSM, on argue que c'est une réunion qui a eu lieu au Sun Trust et que, de toute façon, les invitations sont lancées aux conseillers et présidents des villages. Personne n'est obligé d'y assister. Les discussions ont porté sur des projets. Cette source précise qu'il n'y a aucune raison de boycotter qui que ce soit et dit ignorer la raison de l'absence du président du conseil de district de Grand-Port.

Soulignons également que ces réunions permettent souvent à des conseillers de dire leurs quatre vérités à leurs députés.