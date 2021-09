Madagascar: La population dans l'attente d'actions concrètes

Les déclarations du Chef de l'État à son arrivée, hier à Ivato, se voulaient extrêmement optimistes et dépeignaient l'avenir à court et moyen terme du pays en rose.

L'octroi du crédit de 322 millions de dollars non remboursables par le FMI est effectivement une aubaine pour Madagascar et va permettre au pouvoir de les utiliser pour lancer différents projets de développement et pour alléger les difficultés de la population. Ces fonds sont spécifiques et destinés à venir en aide au pays après la crise engendrée par la Covid-19 et à lui permettre de repartir sur de bonnes bases.

La population dans l'attente d'actions concrètes

Le Chef de l'État s'est félicité du montant de ces fonds et affirme que la partie malgache les a obtenus de haute lutte. Cet argent est le bienvenu dans le contexte de morosité actuelle. C'est une éclaircie qui survient pour dissiper les doutes et les rancœurs d'une population en proie à des difficultés de plus en plus pénibles à supporter. L'annonce de l'affrètement de douze navires chargés de produits de première nécessité qui vont être vendus à des prix raisonnables sur le marché local entre dans ce cadre. Les explications fournies à propos des téléphériques étaient destinées à dissiper les critiques faites par les détracteurs.

Toutes ces annonces font partie d'une bonne communication du président de la République. Elles peuvent faire souffler dans le pays un vent d'optimisme, mais la population n'est cependant pas prompte à applaudir tout de suite. Elle attend de voir la suite qui leur sera donnée. C'est un pari que le Chef de l'État et toute l'équipe gouvernementale doivent relever. C'est un travail titanesque qu'il faudra accomplir pour refaire décoller le pays qui est mal en point au sortir de cette crise. La population ne demande qu'à être convaincue, et elle attend une fois de plus des actions concrètes du pouvoir.