Madagascar: Raoul Rabekoto - Procès de l'ancien DG de la Cnaps, hier

Le procès de l'ancien Directeur Général de la CNaPS, Raoul Rabekoto s'est tenu à la Cour criminelle ordinaire du Pôle Anti-Corruption (PAC) sis aux 67 Ha, hier.

Cet ancien DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) et qui est également président de la Fédération Malagasy de Football (FMF) n'est pas le seul à être trempé dans cette affaire, il y avait également 7 autres co-accusés. Ces derniers sont composés notamment d'entrepreneurs et d'employés de la CNaPS. Les inculpations qui pèsent sur eux sont le détournement de deniers publics, la complicité de faux et usage de faux en écriture publique, les faux et usage de faux en écriture privée et la complicité et bénéficiaire de détournement de deniers publics.

Concernant le détournement qui a eu lieu au sein de la CNaPS, 5 personnes parmi les suspects dans cette affaire sont déjà placées sous mandat de dépôt. À l'heure où nous mettons sous presse, le procès continue toujours au PAC. Notons que le principal suspect, en la personne de Raoul Rabekoto, n'a pas assisté à son procès, il s'est envolé sous d'autres cieux, en Suisse, dit-on. Autrement dit, il a quitté la Grande île depuis le début de cette affaire.