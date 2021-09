Madagascar: Football / Poule des As - Deux Majungais dans la course

Les matches de poule des clubs de la 2ème division nationale ont rendu leur verdict après deux semaines de bataille à Toamasina et à Fianarantsoa.

Un verdict qui offre la part belle aux Majungais qui auront l'avantage de jouer dans leur jardin, au Stade Alexandre Rabemananjara. Dans le groupe tamatavien, en effet, le FCO occupe la deuxième place qualificative derrière l'AS Fanalamanga qui n'a perdu aucun seul match face au Mama FC. Dans l'autre groupe à Fianarantsoa, les Majungais d'Eden se trouvent également à la seconde place.

La sensation venait des Tuléarois du JFC qui sont restés invaincus pendant cette deuxième phase de la ligue des champions. Ce qui remet un peu du baume au cœur pour le football de Toliara mis à mal au cours de la Pro League où le 3FB a terminé bon dernier de son groupe. Comme le JFC a déjà battu Eden et qu'il lui reste le FCO et Fanalamanga, il a une belle chance de ramener la coupe à la maison et se qualifier pour la prochaine saison de Pro League. A noter que cette Poule des As de la deuxième division nationale débute le 3 octobre et se poursuivra les 6 et 10 du même mois à Mahajanga. Une belle bagarre en somme.