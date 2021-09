Madagascar: Production hydroélectrique - CGHV investit dans l'amélioration du capital humain

Le projet d'aménagement hydroélectrique de Volobe amont pourra transformer le secteur énergétique et favoriser l'industrialisation. Mandaté par l'Etat pour mettre en œuvre ce projet, CGHV mise dès aujourd'hui sur l'amélioration des ressources humaines.

Le processus de l'émergence exige une amélioration du capital humain. C'est dans cette optique que la société CGHV contribue à la culture d'excellence et l'accès à une éducation de qualité. « L'installation du futur barrage hydroélectrique de Volobe amont concerne 4 communes rurales dans le district de Toamasina II. Alors que les besoins en force de travail exprimés sur le marché de l'emploi ne cessent d'augmenter, le taux d'abandon scolaire reste élevé sur ces zones, notamment dans les communes de Fanandrana, Ambodilazana, Satrandroy et Ifito. En tout, ces zones ne disposent que de 353 établissements de niveau I, 51 de niveau II et 6 de niveau III. Selon les statistiques officielles, seulement 5,07% des enfants scolarisés arrivent en classe de seconde. Cet état des lieux nous démontre que des efforts doivent être déployés en matière d'éducation. Mandaté par l'Etat à développer l'aménagement hydroélectrique de Volobe amont, CGHV s'implique, à son niveau, à la dynamique sociale de sa zone d'intervention. Une implication toujours en partenariat avec les collectivités décentralisées, les services déconcentrés et les partenaires techniques », ont indiqué les responsables auprès de CGHV. Selon les informations, cette compagnie - qui se veut être responsable et citoyenne - contribue à la promotion de la culture de l'excellence et à l'accès à l'éducation de qualité.

Soutiens. Parmi ses actions, CGHV a remis des kits scolaires aux élèves lauréats des examens de CEPE et de BEPC 2021, dans les quatre ZAP des communes de Fanandrana, Ambodilazana, Satrandroy et Ifito. En tout, 137 élèves ont bénéficié de ces récompenses. « Notre mission principale est de construire un barrage hydroélectrique qui est une infrastructure économique pouvant avoir une durée de vie environ au-delà d'un siècle. Cette durabilité demande des ressources et nous souhaitons que ces élèves fassent partie des artisans de cette longévité. Certes, l'enseignement relève de la responsabilité de l'État mais l'éducation est une affaire de tous. CGHV a apporté sa part de brique en offrant des kits scolaires aux lauréats de CEPE et BEPC de ces quatre communes », a déclaré Enick Razafindrakoto, directeur de communication de CGHV. Pour sa part, Sylvie Ravolafeno, directeur régional de l'éducation national Atsinanana a mis en avant la poursuite de l'amélioration du système éducatif, qui se traduit par la mise en place des infrastructures scolaires, le recrutement et la formation des enseignants, l'allégement des charges des parents en distribuant des kits scolaires, etc. « Grâce à la collaboration étroite avec nos partenaires comme CGHV, les personnels enseignants et administratifs à qui nous adressons nos vifs remerciements, la région Atsinanana ne cesse d'améliorer sa performance », a-t-elle indiqué.

Désavantage. Un parent d'élève qui figure parmi les récompensés a évoqué les difficultés que sa famille vit au quotidien, notamment à cause de l'absence d'électricité, le manque de fournitures scolaires, la longue marche pour rejoindre l'école, etc. qui freinent la performance des étudiants. Néanmoins, avec beaucoup d'efforts, il est possible de réussir, d'après ses dires. Les résultats réalisés par ces enfants témoignent d'ailleurs de cette possibilité. Pour ce parent d'élève, la concrétisation du projet Volobe 2 ne pourra qu'améliorer considérablement le développement de sa région.

Électricité vitale. Étant le pôle économique de Madagascar, avec la disponibilité des différentes richesses naturelles doublées d'un capital humain déjà opérationnel, le résultat de la réactualisation du PRD Atsinanana a encore démontré une grande difficulté de la région, pour une relance économique prometteuse. À noter que plusieurs projets économiques sont déjà en cours de développement à Toamasina, à l'exemple de l'extension du grand port, sans parler d'autres opportunités d'investissement. Toutefois tous les acteurs sont unanimes sur le fait d'être handicapés par l'insuffisance en électricité. Force est de souligner que la disponibilité d'une électricité fiable avec un coût compétitif reste l'une des conditions sine qua non, assurant l'attractivité de la région en termes d'investissement et de création de valeurs, selon un opérateur économique local. Selon ses dires, les infrastructures de base assurent la durabilité de développement, mais l'industrialisation assure la rapidité de la relance économique.