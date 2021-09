Congo-Kinshasa: Un incendie détruit une centaine de maisons à Bukavu

Dans l'est de la République démocratique du Congo, Bukavu a fait face, ce lundi 27 septembre 2021, à un nouvel incendie destructeur. Une dizaine de personnes ont été blessées, plus d'une centaine de maisons ont été touchées avant que le feu ne soit éteint dans la soirée. C'est le deuxième incendie d'ampleur en moins de deux semaines dans la ville. Et cela inquiète le président de la société civile de la commune de Kadutu, Hippocrate Marume.

Le feu est arrivé à embraser presque toute la moitié d'une avenue. Nous avons assisté vraiment à un drame, parce qu'il y a des familles, le père, des parents étaient encore au travail et se sont retrouvés sans abri. On les a rencontrés tout au long de la route. Nous nous sommes mobilisés pour mobiliser les voisins et pouvoir accueillir les familles sinistrées. Et nous avons orienté même certains au niveau de l'enclos du lycée qui se trouve à côté du lieu du sinistre.

Hippocrate Marume, président de la société civile de la commune de Kadutu