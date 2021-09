Gabon: LBV - Le plateau multisports de Sogatra enfin disponible

C'est le ministre des Sports Franck Nguéma qui a officiellement livré le nouveau joyau rénové par l'Office Nationale du Développement du Sport et de la Culture. La visite a eu lieu ce lundi 27 septembre 2021 en présence du député Sylvie Lota et du maire du troisième arrondissement de Libreville Jeanne Mgombélé.

Bâtiment sécurisé et reposant sur 4200 mètres de périmètre, le plateau multisports de Sotéga comprend un terrain de basket, un terrain de volley-ball modulable en terrain de tennis et de badminton, un terrain de handball modulable également en terrain de mini foot et un plateau fitness. Le terrain dispose aussi d'un espace pour la pratique du saut en longueur, d'un bac à sable pour les plus jeunes. Les terrains sont disponibles pour la pratique des sports de combats, ce dont les autres plateaux sportifs de Libreville ne disposent pas forcément.

« Cette dotation est en phase avec la politique sportive voulue par le Président de la République Ali Bongo Ondimba qui veut faire du Gabon une nation sportive », a affirmé Franck Nguéma au sortir de la visite. Le maire du troisième arrondissement, Mme. Jeanne Ngombélé qui a reçu les clés du plateau multisports des mains du ministre des Sports s'est dit prête à travailler et à sensibiliser les jeunes sur l'importance de ce plateau, et a d'ailleurs déclaré qu'elle travaillera avec le député du 1er siège du 3ème arrondissement, Sylvie Kota sur l'entretien de ce nouveau bijou rénové par l'Office National du Développement du Sport et de la Culture.

La culture étant très importante pour le développement d'une nation, Franck Nguéma n'a pas manqué de souligner le caractère culturel des graffitis réalisés par l'ONDSC sur les installations afin de faire comprendre aux jeunes ce qu'est la fierté nationale lors des joutes continentales à auxquelles prendront part ceux qui finiront sportifs professionnels dans les années à venir.