Congo-Brazzaville: Pépinière à projets - Julles Ferry Quevin Moussoki Mitchum à Beyrouth

Le conteur congolais fait partie des dix-huit artistes comédiens, metteurs en scène, auteurs, scénographes, concepteurs sonores bénéficiaires de la bourse Focuna, une bourse de création. Il participe, à partir de ce 28 septembre jusqu'au 10 octobre, à un laboratoire de création artistique dans la région de Hammana, au Liban.

La participation de Jules Ferry Quevin Moussoki au projet fait suite à un appel à candidatures lancé par le Focuna, en collaboration avec Theater federatioun, soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie et l'espace Tiné. Durant deux semaines, le médaillé d'or en contes et les autres artistes choisis par les différents membres de la Commission internationale du théâtre francophone (CITF) vont prendre part à des échanges tant dans des cadres formels qu'informels, avec des artistes et des professionnels de la scène d'autres provenances. Ils rencontreront le public au terme de ces ateliers.

L'artiste assistera aussi à des spectacles programmés par Hammana Artist House (HAH) et des théâtres partenaires à Beyrouth. La pépinière à projets est organisée par la CITF, HAH et Valérie Cachard, artiste indépendante et co-présidente de la CITF.

Le projet pépinière a pour multiples objectifs : susciter le désir de développer des collaborations artistiques et des projets de coproduction théâtrale entre des artistes de la francophonie, contribuer à l'avancement de la pratique théâtrale grâce à des rencontres entre des artistes de la francophonie œuvrant en théâtre et en musique, susciter un échange sur les pratiques respectives de chacun et le partage des connaissances.

Ce projet a aussi entre autres objectifs, favoriser une meilleure connaissance de la création théâtrale libanaise dans toutes ses formes et dans toutes ses langues et du secteur culturel en général au Liban; favoriser une meilleure connaissance des conditions de travail et de production théâtrale dans un pays dit « du sud »; favoriser une meilleure connaissance et un rapprochement entre des artistes du Canada, d'Europe, d'Afrique et des pays du Levant; se retrouver pour pratiquer son métier de manière collective après une période d'instabilité...

Le conteur Julles Ferry Moussoki est directeur artistique du Festival international des rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage à Brazzaville, médaillé d'or en contes et conteur aux huitièmes Jeux de la francophonie en 2017. Il participe à plusieurs festivals.