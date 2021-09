Congo-Brazzaville: Manifestations publiques - Lamuka en passe de violer les mesures sur les zones neutres

La coalition politique maintient l'itinéraire de sa marche du 29 septembre, malgré l'interdiction du gouverneur Ngobila relative à la zone neutre. Cette dernière partira du quartier 3, à Masina, jusqu'au Palais du peuple, dans la commune de Lingwala.

En dépit du communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, instituant les zones neutres et interdisant les marches politiques sur ces dites zones dont le tronçon compris entre le pont Matete, l'aéroport de N'djili et le centre-ville, considéré comme le siège des institutions du pays, le présidium de Lamuka persiste et maintient l'itinéraire pour sa marche prévue pour le 29 septembre. Cette marche, selon la décision de la coalition Lamuka, partira du quartier 3, à Masina, jusqu'au Palais du peuple, dans la commune de Lingwala. « Ainsi, le présidium de Lamuka annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre courant qui partira du quartier 3 Masina jusqu'au Palais du peuple », a précisé Lamuka dans une déclaration rendue publique le 27 septembre.

Cette coalition a affirmé avoir adressé une nouvelle lettre dans cette optique, le même jour, à l'autorité urbaine. Dans cette correspondance, Lamuka a sollicité une autre rencontre avec les services de l'Hôtel de ville de Kinshasa et avec le chef de la police urbaine pour échanger sur les modalités d'encadrement de cette marche prévue pour le 29 septembre.

D'après le présidium de Lamuka, la décision de Gentiny Ngobila sur les zones neutres porte atteinte aux droits de manifestations reconnus dans la Constitution. « Cette mesure ne vise que la coalition Lamuka, qui actuellement fait peur au pouvoir en place », a souligné un des membres de cette coalition qui en appelle, en outre, à la police à ne pas tomber dans le piège et lui demande de sécuriser la population et ses biens.

Ainsi, le présidium de Lamuka a dit, par ailleurs, prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale. « Lamuka ne laissera personne assassiner ou détruire les acquis démocratiques issus du pacte républicain de Sun-City », a insisté la plateforme qui invite le peuple congolais à ne pas céder aux intimidations et à se mobiliser pour répondre nombreux à cette manifestation du mercredi. La marche initiée par la coalition Lamuka vise à exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que le respect du délai dans l'organisation des élections prévues pour 2023.