Afrique: Afrobasket féminin / Cameroun-Sénégal (53-49) - Les «lionnes» échouent au pied du podium

L'équipe du Sénégal a terminé à la quatrième place de l'Afrobasket féminin qui s'est achevée ce dimanche avec le sacre du Nigeria (70-59) devant le Mali. En match de classement disputé ce dimanche, les Lionnes se sont inclinées devant le Cameroun, pays hôte (53-49) et ratent du coup leur objectif premier de monter un podium. Un échec qui soulève beaucoup de questions notamment sur le cumul de poste de sélectionneur et de DTN confié à Moustapha Gaye.

Le Sénégal a échoué au pied du podium de la 25ème édition de l'Afrobasket féminin qui s'est achevé ce dimanche avec le sacre du Nigeria devant le Mali (70-59). Battues en demi-finale, les Lionnes se devraient de rugir lors de cet ultime match de classement pour décrocher la médaille de bronze et atteindre l'objectif de départ. Mais face aux Lionnes indomptables, la tâche a été plus que ardue. Les Sénégalaises ont pourtant pris la rencontre par le bon pli en enlevant d'entrée le premier quart temps avec une petite longueur de cinq unités (19-12). La bande à Mame Marie Sy manque d'imprimer un bon rythme et peine à préserver cette avance et de la rendre plus conséquente dans le deuxième quart temps. A la reprise, les défenses se raidissent des deux côtés et le jeu se tasse. Ce qui ce qui se reflète par un faible scoring (25-19; 5e).

Les Camerounaises réussissent toutefois à talonner les Lionnes à la pause (27-22). Durant le 3ème quart-temps, le Sénégal parvient à maintenir l'écart à cinq points. Approximatives dans le jeu offensif, les Lionnes ne tardent pas à marquer le pas et virent avec un maigre pécule de deux points au terme du troisième quarttemps (38-36). Dans le dernier quart-temps, les Camerounaises mettent assez de pression et poussent Yacine Diop et ses coéquipières à déjouer au fil des minutes. Elles ne tardent pas à faire la jonction et de passer devant (47-43; 5e). Le suspense reste entier lorsque le pivot des Lionnes Fatou Dia Sylla s'arrache pour rétablir l'égalité parfaite à trois minutes de la fin (47-47, 7e). Menant de 2 points (51-49) à 21 secondes, les Camerounaises ne tremblent pas pour leurs dernières possessions. Elles marquent leurs deux derniers points pour s'assurer du gain de la partie (53- 49).

Cette défaite est synonyme d'échec pour le Sénégal qui reste cependant la nation la plus titrée de l'Afrobasket féminin avec ses onze trophées. En 24 participations à l'Afrobasket, les Lionnes n'ont raté qu'une seule fois une place au podium. C'était lors de l'édition 1966, disputée en Guinée. Mais elle est tellement amère, qu'il suscite des interrogations. Pour le moment, le sélectionneur Moustapha Gaye, qui occupe en même temps le poste de Directeur technique national, a reconnu son «échec» tout en écartant toute idée de démission. Reste à savoir ce qu'en pense la Fédération sénégalaise de basketball.

MOUSTAPHA GAYE, COACH DES LIONNES : «C'est un échec... »

«C'est un match qu'on pouvait gagner. On a eu des occasions pour tuer le match mais on ne l'a pas fait. Le Cameroun a pris confiance au fil des minutes et c'est devenu compliqué parce qu'on a une équipe inexpérimentée. Elles ne savaient plus comment trouver la solution. Je pense qu'on a été bons sur le plan défensif. Mais on n'a pas été à la hauteur sur le plan offensif avec 49 points marqués. On n'a pas su trouver les bons décalages et prendre les bons tirs. Elles étaient bien revenues après la défaite en demi-finale. Sur le plan mental, elles étaient prêtes mais on a surtout pêché dans le jeu. On n'a pas peur de le dire. C'est un échec de finir 4ème d'un Afrobasket. On va discuter pour prendre les bonnes décisions et orientations. Je pense que vous l'avez même constaté, je peux dire qu'on a de bons arbitres au Sénégal et je leur tire mon chapeau. Je pense que la construction est irréversible. Tant que je serai Directeur technique national, on ne reviendra pas en arrière. Ceux qui pensent qu'on aille se guillotiner, je dis non ! On va tirer les enseignements et donner de nouvelles orientations à cette équipe du Sénégal».

Yacine Diop dans le cinq majeur

Pour les distinctions individuelles, la joueuse Yacine Diop, meilleure scoreuse de l'équipe du Sénégal qui a été retenue dans l'équipe type de l'Afrobasket en récompense a eu son grand apport. En 5 matchs disputés, l'arrière des Lionnes compte en effet 68 points, 28 rebonds et 9 passes décisives. Elle est à la 8ème place du classement final des Top marqueuses. La Nigériane Adaora Elonu a reçu son trophée de MVP de meilleure joueuse. A côté de Yacine Diop et la Mbv, le cinq majeur est complété par Ezinne Kalu du Nigéria, Marina Paule Ewodo du Cameroun et Mariam Coulibaly du Mali