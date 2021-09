Afrique: Population et habitat au Sénégal - Macky ordonne un cinquième recensement général

«Le cinquième recensement général de la population et de l'habitat sera organisé au courant du second semestre de l'année 2023», a annoncé le décret n°2021-1198, signé par le président de la République, Macky Sall. Il indique que «toutes les personnes physiques et les habitats se trouvant sur le territoire national vont être recensés lors du dénombrement de 2023».

«L'objectif du cinquième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5) est de mettre à la disposition de l'Etat et des acteurs de développement des données statistiques récentes et exhaustives pour une meilleure planification du développement économique, social et environnemental, ainsi qu'un suivi-évaluation régulier des politique et programmes de développement», lit-on dans le décret n°2021-1198, en son article 3. Par conséquent «toutes les personnes physiques et les habitats se trouvant sur le territoire national vont être recensés lors du dénombrement de 2023», précise l'article 4 du document.

L'article 5 du décret souligne, que l'effectivité de ce processus de recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-3) «est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la statistique et sous la supervision du Directeur général de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), qui assure, par ailleurs, la préparation, l'exécution, l'exploitation, l'analyse et la diffusion des résultats». «Un comité national de pilotage chargé de la définition des orientations et de la mobilisation des ressources et un comité technique national chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des activités seront créés par arrêté du Ministre chargé de la statistique», ajoute le décret en son article 6, qui précise, par ailleurs qu'«un comité régional de pilotage présidé par le Gouverneur sera créé par arrêté au niveau de chaque région, sur instruction du Ministre de l'Intérieur».

Toutefois, les opérations relatives aux activités du RGPH-5 font l'objet d'un budget distinct alimenté par les ressources du projet. Ainsi, selon l'article 7 du décret, «l'ordonnateur principal de ce budget est le Directeur Général de l'ANSD et le comptable assignataire est l'agent comptable de l'ANSD». A cet effet, «un compte bancaire dédié au cinquième recensement général de la population et de l'habitat est ouvert dans un établissement bancaire au nom de l'Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (AND)», relève l'article 8 du décret du président de la République. Ainsi pendant la durée dudit recencement, «une indemnité est allouée aux agents qui participent aux opérations selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finance et Ministre de la Statistique», nous apprend l'article 9 du même document.