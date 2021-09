Burkina Faso: Eliminatoires coupe du monde 2022/ 3e et 4e journées - Hassane Bandé écarté du groupe pour indiscipline

Après les deux premières journées les Etalons sont à égalité de points (4) avec l'Algérie.

En prélude à la double confrontation contre Djibouti pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le sélectionneur national Kamou Malo a rendu public la liste des joueurs convoqués lors d'une conférence de presse hier mardi à Ouagadougou. Fait notable reste l'absence de Hassane Bandé

Pour les rencontres de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 le sélectionneur national a préféré reconduire à quelques joueurs près le même effectif que pour les deux premières journées.

27 Etalons dont quatre gardiens de buts, huit défenseurs, onze milieux de terrain et quatre attaquants prendront part au regroupement en prélude de cette double confrontation contre Djibouti prévue pour les 8 et 11 octobre prochains. Hervé Koffi Kouakou, Issoufou Dayo, Steeve Yago, Gustavo Sangaré, Blati Touré ou encore Abdoul Fessal Tapsoba et Franck Lassina Traoré figurent sans surprise sur la liste dévoilée le mardi 28 septembre par Kamou Malo. Yacouba Nasser Djiga est appelé en remplacement de Mouhamed Ouattara.

Bertrand Traoré signe également son retour après sa blessure qui l'avait privé des deux premiers matchs. L'absence majeuree par rapport au précédent effectif est celle de Boureima Hassane Bandé. A ce propos, Kamou Malo a été on ne peut plus clair. Selon lui l'attaquant de Istra 1961 a été écarté du groupe pour son comportement qui n'honore pas la sélection lors du premier match contre le Niger. Bandé n'avait pas en effet apprécié le fait d'être remplacé et l'a expressément fait remarquer par plus d'un observateur. Ce qui n'a pas été du goût de Kamou Malo. « Aucun joueur n'est au-dessus de l'équipe nationale et ce que vous n'osez pas faire en club ne peut être toléré en sélection. C'est cette indiscipline que je sanctionne pour envoyer un message aux autres », a-t-il expliqué.

Le retour de Bertrand Traoré dans l'entrejeu des Etalons a suscité des questionnements de journalistes quant à la meilleure formule pour tirer profit de Gustavo Sangaré, auteur d'une excellente prestation sur l'ensemble des deux premières sorties. En réaction a indiqué qu'il comptait bien les associer car selon lui la présence de Traoré ne devrait pas empêcher Sangaré de s'exprimer. Pour ne pas se faire larguer par le principal concurrent l'Algérie Kamou Malo entend tout mettre en œuvre pour engranger les six points peu importe la manière. « Le plus important c'est de gagner même si c'est par 1-0 deux fois » a-t-il confié.

Et pour cela il dit préférer mettre plus l'accent sur ses propres forces plutôt que de s'attarder sur l'adversaire (Djibouti). Le programme prévoit un stage d'une dizaine de jours au Maroc avant la première partie de la bataille au Grand stade de Marrakech.

Voro KORAHIRE

Liste des Etalons convoqués conte Djibouti les 8 et 11 octobre 2021

Koffi Kouakou Hervé Royal Charleroi Sporting club Belgique

Sawadogo Babayouré Rail Club du Kadiogo Burkina Faso

Ouédraogo Sofiane Farid Fuenlabrada CF Espagne

Traoré Ben Idriss AS SONABEL Burkina Faso

Dayo Issoufou RS Berkane Maroc

Yago Steeve Farid Aris Limassol Chypre

Ouattara Soumaila FUS Rabat Maroc

Kaboré Issa Troyes France

Traoré Oula Abass Horoya AC Guinée

Nikiéma Hermann SALITAS FC Burkina Faso

Djiga Yacouba Nasser FC Bale 1893 Suisse

Malo Patrick Hassania Agadir Maroc

Simporé Saidou Ittihad Alexandrie Egypte

Nikiéma Dramane Horoya AC Guinée

Ouédraogo Ismahila PAOK Salonique Grêce

Sangaré Gustavo Quevilly Rouen Metropole France

Touré Blati AFC Eskilstuna Suède

Guira Adama Racing Rioja Espagne

Dabo Bryan Caykur Rizespor Turquie

Sanogo Zakaria FC Ararat Arménie

Botué Jean Fiacre Ajaccio France

Traoré Bertrand Aston Villa Angleterre

Tapsoba Abdoul Fessal Standard de Liège Belgique

Traoré Eric Pyramid Egypte

Traoré Franck Lassina Chakhtar Donestsk Ukraine

Konaté Mohamed FC Akhmat Russie

Ouattara Mohamed AS SONABEL Burkina Faso