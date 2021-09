Sénégal: Guinguineo / Entretien des routes et pistes non classées - Le Fera mobilise plus de 600 jeunes

Dans le cadre de son programme attribué à l'entretien des routes et pistes non classées, le fonds d'entretien routier autonome (Fera) a mobilité un effectif de 615 jeunes (filles et garçons) dans le département de Guinguinéo.

Ce recrutement massif est le fruit des accords signés entre les communes et le Fera dans le cadre du programme intitulé "Kheyi Ndawii". Ces chiffres ont été révélés à l'issue d'une tournée de deux jours (mercredi 22 et jeudi 23 septembre derniers) effectuée par le directeur général du Fera Mamadou Faye dans le département de Guinguinéo dans un objectif précis de faire le point sur l'état d'exécution des projets du Fera à Kaolack et Guinguinéo.

Pour un montant d'investissement annuel d'un milliard 400 millions de FCFA pour toutes les 41 communes de la région de Kaolack dont 540 millions de FCFA pour le département de Guinguinéo, ce programme a aussi été élargi partout sur le territoire national. Son objectif est de reprendre une linéaire de plus de 30.000 Kms de routes et pistes non classées ou parfois classées déjà confiée à un effectif de 14.000 jeunes cantonniers mis sous contrat grâce à l'entremise de leurs communes respectives

. Selon le directeur du centre de formation et perfectionnement des travaux publics au Ministère des infrastructures et transports terrestres et du désenclavement, Djibril Thiaw, ces jeunes qui sont aujourd'hui appelés dans ce programme de reprise du réseau routier sénégalais ont tous été formés sur les techniques d'entretien des pistes rurales, mais également sur les techniques de désensablement des routes classées et non classées existant dans leurs communes. Durant les deux journées d'inspection perpétrées dans les 12 communes de Guinguinéo, l'équipe du Fera s'est ainsi rendue compte que les jeunes formés dans le cadre du programme se montrent très opérationnels au point de vue service. Ils appliquent à la lettre et avec beaucoup de technicité les cours qui leur ont été enseignés et prennent toutes les dispositions sécuritaires requises. Sur le plan des résultats, ils ont réussi à réaliser un entretien très performant des pistes et des routes.

Selon le directeur général du Fera, leur contractualisation peut conduire à une durée indéterminée compte tenu de la nécessité et du besoin de toujours entretenir le réseau routier sénégalais.