Togo: Radio Sainte Thérèse - "une oasis" pour nourrir sa foi dans le diocèse de Sokodè

Sokodè — " Depuis l'avènement du covid-19 au Togo en mars 2020 avec sa kyrielle de mesures barrières et d'interdictions allant jusqu'à la fermeture des lieux de culte, le peuple de Dieu a pris conscience de l'importance des radios en général et celles confessionnelles en particulier", écrit a l'agence Fides le père Moise E. DADJA, Directeur de la Radio Sainte Thérèse du diocèse de Sokodè. Au cours de cette longue période, les gens se sont rendu compte que les radios constituent des repères pour les fidèles dans leur quête de Dieu. "La Radio Sainte Thérèse par exemple dans le diocèse de Sokodé (Togo) est comme une de ces 'oasis' qui offre consolation et réconfort au peuple de Dieu", ajoute-t-il.

Le père Moise ajoute que grâce à une équipe dynamique, la station offre aux fidèles une gamme variée de programmes, dont une grande partie est consacrée à la diffusion des célébrations eucharistiques, à la prière du chapelet et à l'écoute de la Parole de Dieu par des enseignements. La radio diffuse des informations, des avis, des communiqués et des nouvelles du diocèse et de l'Église universelle. " Un programme riche et varié pour la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et théologique des fidèles, il faut y ajouter la détente (musique) qui fait partie intégrante de l'équilibre humain."

Inaugurée le 17 mars 2004 par l'Évêque émérite Mgr Ambroise K. DJOLIBA, troisième évêque de Sokodé (1993-2015), elle constitue un cadre idéal pour les sensibilisations à travers les émissions éducatives, culturelles, sociales, sanitaires, psychologiques. Le père DADJA exprime aussi sa reconnaissance à l'Évêque actuel Mgr Célestin-Marie Bawilima GAOUA qui encourage à poursuivre ce défi pour l'évangélisation.

Pour enrichir sa programmation, la Radio du Diocèse de Sokodé a choisi d'être en partenariat avec la Radio Notre Dame de Paris, France, et Radio Maria Togo,en mettant à la disposition de ses auditeurs certains émissions et célébrations. Le père Moise conclut " Bien qu'étant une 'oasis' pour la foule des croyants, il faut tout de même reconnaître que plusieurs défis se présentent à la radio aujourd'hui. Au nombre de ces défis, celui de pouvoir couvrir 90% du diocèse, pouvoir tourner 24h/24."