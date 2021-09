Algérie: Bechar - Aucune trace de l'enfant disparu depuis treize jours

Bechar — Les éléments des deux (2) brigades cynotechniques de la protection civile (PC), dépêchés par la Direction générale de la Protection civile (DGPC) à Bechar pour renforcer le dispositif de recherches de l'enfant Houaychi Ahmed-Soheib (4 ans), disparu depuis le 16 septembre, "n'ont pas retrouvé sa trace" mardi, selon la direction locale de la P.C .

"Les nouvelles recherches et investigations, qui se sont poursuivies une partie de la soirée de lundi et mardi matin par les deux brigades, avec l'appui d'une trentaine d'éléments de l'unité principale locale de la P.C, n'ont malheureusement pas permis de retrouver la trace de l'enfant", a affirmé à l'APS le sous-lieutenant Baali Abou Bakr Sedik, responsable de la cellule de communication de la direction locale de la PC et membre du dispositif de recherches.

Le sous-lieutenant Baali a ajouté qu"une large zone située à proximité du domicile familial de l'enfant au quartier de Bechar-Djedid (Sud de la ville de Bechar), soit un rayon plus de 5 kilomètres, a été complètement ratissée par les brigades précitées et nos éléments, et ce sans résultats", soulignant que les recherches se poursuivront cet après midi dans le cadre du même dispositif de recherches.

Les appels à témoins et à contribution aux recherches de cet enfant se poursuivent toujours à travers les réseaux sociaux par la famille et les proches du disparu.