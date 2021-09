Algérie: Extension du tramway de Constantine - Mise en service mercredi de la 2e tranche

Constantine — La deuxième tranche de la ligne d'extension du tramway de Constantine, s'étendant de l'entrée de la circonscription administrative Ali Mendjeli jusqu'à l'université Abdelhamid Mehri Constantine-2 sur un linéaire de 3,6 km, sera mise en service mercredi, a-t-on appris auprès de la direction locale des Transports.

Les rames relieront désormais la station Benabdelmalek Ramdane au centre-ville jusqu'au terminus sis à l'Université Constantine-2 de la ville Ali Mendjeli sur un linéaire total de plus de 18 km, selon les responsables du secteur local des transports qui ont mis l'accent sur l'importance de cet acquis devant contribuer à l'amélioration de la qualité du transport et du service public et à faciliter le déplacement des citoyens, en plus de son impact économique.

Le tronçon du tramway devant être mis en service, mercredi, est composé de six stations voyageurs équipées de six guichets commerciaux, deux agences commerciales, ainsi que trois sous-stations électriques, deux trémies tramways et le viaduc de Ali Mendjeli, a-t-on indiqué.

La première ligne d'extension, s'étendant sur 6,9 km, est jalonnée de 5 stations, alors que la première ligne de ce moyen de transport en commun fonctionnelle depuis juillet 2013, s'étendant de la station Benabdelmalek Ramdane jusqu'à la cité Zouaghi Slimane sur 8,1 km, est composée de 9 stations.

Un chiffre qui sera revu à la hausse pour atteindre 100.000 voyageurs/jour avec la mise en service de la seconde ligne d'extension devant desservir tout le centre de la circonscription administrative Ali Mendjeli, selon les prévisions des responsables du secteur des transports.