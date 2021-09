Algérie: Illizi - Démarches pour promouvoir et valoriser les activités touristiques

Illizi — Les efforts de développement du tourisme dans la wilaya d'Illizi (extrême sud-est du pays) se focalisent, en prévision de la prochaine saison touristique saharienne (octobre-fin avril), sur une ambitieuse stratégie visant à promouvoir les activités touristiques et donner une impulsion au secteur, un des leviers de développement économique national.

Bien qu'il ait été frappé de plein fouet par la pandémie du Coronavirus, le secteur du tourisme est appelé à connaitre une véritable dynamique et des perspectives prometteuses, avec l'exécution de mesures visant à aplanir les contraintes rencontrées, estiment les responsables locaux du secteur.

Approché par l'APS, le directeur local du Tourisme et de l'Artisanat (DTA), Aziz Aouamer, a affirmé que "ses services s'emploient à mettre en œuvre ces mesures" consistant à inclure de nouveaux circuits touristiques pour diversifier les destinations touristiques et renforcer l'investissement et l'exploitation des potentialités existantes dans la région.

Ce parcours naturel offre divers facteurs et atouts touristiques marqués de dunes de sable, montagnes, gravures rupestres, étangs et plans d'eau, ainsi que des espaces verdoyants, constituant ensemble un musée à ciel ouvert accueillant aussi une richesse faunistique, dont des oiseaux migrateurs et une faune sauvage rare.

S'agissant de l'investissement et de l'exploitation des potentialités touristiques existantes, le même responsable a mis en avant les perspectives de développement du tourisme thermal dans la région, à la faveur du foisonnement de thermes et de sources à travers la wilaya, à même de booster le tourisme et de générer des emplois.

Consolidation des structures d'accueil d'un village touristique

Les structures d'accueil touristiques dans la wilaya d'Illizi ont été renforcées par une série d'installations, dont la réalisation en cours d'un village touristique, avec une conception architecturale épousantharmonieusement l'écosystème saharien.

Localisé à l'entrée Sud d'Illizi, ce projet renferme des structures hôtelières, de loisirs et de services, appelées à confirmer la vocation touristique de la région et consolider l'offre d'accueil et d'hébergement dans cette wilaya qui compte actuellement trois structures hôtelières.

Les services du secteur du tourisme fondent, au titre des mesures de développement des activités touristiques, de larges espoirs sur l'ouverture de nouvelles dessertes aériennes vers l'Est et l'Ouest du pays, qui viendront s'ajouter à l'unique ligne actuellement vers Alger, pour faciliter l'afflux touristique dans la région.

Pour le DTA d'Illizi, la seule ligne aérienne Alger-Illizi demeure en deçà des attentes de cette région frontalière, une destination privilégiée des touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers.