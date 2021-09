Afrique: Bambey - Ouverture du premier parc technologique d'agriculture d'Afrique de l'Ouest

Entreprises, décideurs, agriculteurs, chercheurs et plusieurs autres acteurs du système alimentaire auront la chance de voir des innovations éprouvées et de pointe lors de la toute première journée portes ouvertes organisée par le parc technologique agricole iREACH, situé à Bambey, à 130 kilomètres à l'est de la capitale sénégalaise, Dakar.

« Environ 120 participants sont attendus à l'événement du 6 octobre 2021. Le parc technologique iREACH est le résultat de plus de deux années de travail d'un consortium d'acteurs de recherche et développement nationaux, régionaux et internationaux en Afrique de l'Ouest. Le parc a un objectif primordial d'améliorer la connaissance des acteurs sur les technologies existantes et d'éviter la faible adoption habituelle des technologies et innovations », renseigne un communiqué de presse du Coraf.

« Un parc technologique est un espace où les technologies et innovations agricoles sont exposées pour améliorer les connaissances des acteurs d'une chaîne de valeur dans le but primordial d'améliorer les systèmes de production », explique Dr Niéyidouba Lamien, gestionnaire de programme au Coraf et actuel directeur de la recherche et de l'innovation par intérim.

Selon la même source, le Centre d'étude régionale pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (Ceraas) accueille le premier parc technologique agricole dans sa ferme du Centre national de recherche agronomique (Cnra) de Bambey. Un deuxième parc sera ouvert au Ghana dans les prochains mois --l'hôte du centre régional d'excellence sur les racines et tubercules.

Les autres institutions régionales de collaboration comprennent les centres

régionaux d'excellence au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les missions bilatérales de l'Agence des États-Unis pour le développement international et la Mission régionale de l'Afrique de l'Ouest de l'Usaid.