Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - La Fédération des élèves et étudiants invite l'Etat à privilégier le dialogue

La Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire (Fetepci) a organisé un séminaire, le 25 septembre, à Abidjan-Plateau, autour du thème : « Fetepci et stratégie d'actions pour une école responsable ».

A cette occasion, le secrétaire général de la Fetepci, Éric Bagnon, a invité l'Etat ivoirien à maintenir un climat de cohésion et de dialogue. « Nous lançons un appel aux autorités afin de favoriser le dialogue et la cohésion entre les différentes structures syndicales pour une école responsable et performante », a-t-il exhorté.

La rencontre qui a porté essentiellement sur les problèmes liés aux conditions de vie, et d'études des élèves et étudiants, s'est déroulée en présence des membres de ladite fédération. Elle a pour objectif, selon Éric Bagnon, secrétaire général de la Fetepci, de préparer les différents plans d'actions stratégiques en vue de mener à bien l'année académique 2021-2022.

Pour le secrétaire général, le moment est venu pour les acteurs du système éducatif de se pencher sur la question de l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants en vue de faire avancer les lignes. Avant d'appeler les structures sœurs à une véritable union et solidarité pour le rayonnement de l'école ivoirienne.

La Fetepci, il faut le rappeler, existe depuis 2000. Sa mission est de défendre les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.