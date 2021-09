Afrique: 76è AG des Nations Unies/Covid-19, terrorisme, réconciliation, guerres dans le monde... - Kandia Camara livre la position de la Côte d'Ivoire

La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora a prononcé un discours, le lundi 27 septembre, à la tribune des Nations unies.

La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, a prononcé, le 27 septembre, son premier discours, à la tribune des Nations unies, à New York.

Elle a abordé à l'occasion plusieurs sujets qui font l'actualité depuis quelques années dans le monde. Notamment, le Covid-19, le terrorisme, la réconciliation, les guerres dans le monde.

La ministre a salué le leadership de l'Onu et de son Secrétaire général face à tous ces défis auxquels le monde fait face. « Je salue le leadership du Secrétaire général de l'Onu et son engagement constant en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationales, des droits de l'homme ainsi que du développement durable dans le monde », a-t-elle lancé.

Avant de s'appesantir sur les difficultés que rencontrent de nombreux pays du monde à cause du Covid-19 : « Depuis sa survenue en 2019, la pandémie du Covid-19 bouleverse profondément notre mode de vie et exacerbe les fragilités multiples auxquelles notre monde est déjà confronté. »

Kandia Camara a aussi adressé ses remerciements aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son Plan national de développement 2021-2025, dont l'objectif est de permettre une transformation structurelle de son économie.

Elle a toutefois souhaité un accroissement de l'aide publique au développement, la promotion de financements innovants en soutien aux efforts nationaux de mobilisation des ressources « pour construire ensemble, un monde plus sûr et plus résilient », ainsi que l'annulation de la dette. « Je voudrais aussi lancer un appel pressant à une mobilisation accrue face au danger que représente la menace terroriste pour nos pays, notamment les plus pauvres », a-t-elle poursuivi.

A propos du Covid-19

La ministre d'Etat ivoirienne a, en outre, fait un bref bilan des actions sanitaires engagées par la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre cette pandémie : « Mon pays a lancé depuis le 15 février 2021, une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux. A la date du 15 septembre 2021, environ un million cinq cent mille personnes ont été vaccinées. Notre objectif est d'atteindre d'ici fin décembre 2021, une couverture vaccinale de 60% de la population de plus de 18 ans, en maintenant un rythme quotidien d'au moins 20 à 30 mille doses ».

Sur les questions des crises secouant actuellement l'Afghanistan et depuis plusieurs années le Sahara Occidental, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora a affirmé que la communauté internationale doit continuer d'être attentive à la situation au Moyen Orient, en Afghanistan et au Sahara Occidental.

A propos de la situation sécuritaire interne à son pays, elle a souligné que la Côte d'Ivoire a enregistré depuis le début de l'année 2021, au moins cinq attaques ayant occasionné de nombreuses victimes. « Plusieurs autres attaques terroristes ont été déjouées grâce à la vigilance et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité ».

Elle a aussi noté que la Côte d'Ivoire a signé le 3 juin 2021, un Mémorandum d'Entente avec le Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du Programme Ct-Travel qui vise à prévenir et à détecter les infractions terroristes ainsi que d'autres crimes graves par l'utilisation des renseignements préalables concernant les voyageurs et les dossiers passagers. Et que « de même, en partenariat avec la France, une Académie internationale de lutte contre le terrorisme (Ailct) vient d'être installée à Jacqueville dans le Sud du pays, avec pour ambition de contribuer à créer à terme, une communauté et une culture de lutte contre le terrorisme en Afrique ».