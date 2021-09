Togo: Des pistolets et des fusils de chasse saisis, une vingtaine de personnes interpellées

C'est le fruit des opérations de sécurisation de la zone frontalière ouest du territoire national menées du mercredi 22 au samedi 25 septembre dernier dans les localités précitées dans le titre de cet article, par des agents des forces de défense et de sécurité.

Ces opérations marquées par une descente des forces de l'ordre et de sécurité dans les préfectures de l'Avé, Kloto, Ogou, Wawa, Blitta, plaine du Mo, Bassar, Dankpen, Oti, Tandjouaré et Cinkassé, faisant suite à des réquisitions des autorités judiciaires compétentes, résume le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Yark Damehame, ont permis d'interpeller des personnes (19) mais également de saisir 2 pistolets de fabrication artisanal, 40 fusils de chasse, des cartouches de calibre 12 millimètres et de 7,62 millimètres, 9 motos, 1 tronçonneuse, 1 camion chargé de bois de tecks, 294 planches de bois en plus de divers effets militaires. Ceci, à la suite des bouclages de zone, contrôles d'identité et visites domiciliaires.

Il s'agit indique-t-il d'opérations visant à prévenir et à lutter contre la criminalité et améliorer le climat de sécurité dans le pays.