Afrique de l'Ouest: Réouverture imminente des frontières terrestres au sein de l'UEMOA

Women walk past a makeshift market on a dirt road at a Transgambia (Senegambia) crossing border town - petit marche en territoire gambien pres de la frontiere senegalo-gambienne

Cette possibilité est envisagée par les ministres de la santé, de la sécurité, et des transports des différents pays de l'espace UEMOA, qui étaient en réunion en virtuel ce mardi pour plancher sur la question. C'est ce que renseigne le site de la République togolaise, www.republiquetogolaise.com.

D'après ce site, « fermées pour la plupart depuis 18 mois, suite à l'apparition des premiers cas de coronavirus dans la sous-région, les frontières terrestres des Etats membres de l'Uemoa pourraient bientôt rouvrir. Les ministres de la santé, de la sécurité, et des transports des différents pays sont réunis ce mardi en virtuel pour plancher sur la question. La session interministérielle virtuelle, présidée par le Togo, a été élargie aux experts et aux membres de la Commission de l'Union. Les travaux doivent lancer la réflexion sur la réouverture des frontières terrestres de l'espace. Ceci, précise les officiels, "sur la base de l'analyse du rapport des experts issus des pays membres de l'Union". Si les conclusions ne seront présentées aux Chefs d'Etats que lors de leur prochaine Assemblée, les experts recommandent d'ores et déjà "le renforcement de la collaboration transfrontalière et la sécurité aux points d'entrée" ».

Et rapporte-t-on que d'après le ministre de la santé togolais, Moustafa Mijiyawa, « il s'avère nécessaire d'envisager la réouverture des frontières sous certaines conditions, en prenant en compte des exigences sanitaires et économiques". "Ceci permettra un meilleur contrôle des flux et la réduction des passages dérobés qui se créent actuellement ».