Ile Maurice: Ouverture totale des frontières - Attitude prône un environnement harmonieux et durable

S'il y a un facteur que la pandémie de Covid-19 n'a pas fait disparaître de l'environnement touristique à la veille de l'ouverture totale de nos frontières au monde extérieur, c'est la compétitivité entre les acteurs du secteur pour attirer, pour ne pas dire s'arracher, les moindres manifestations d'intérêt pour la destination mauricienne.

Pour Attitude, un groupe hôtelier familial, qui gère quelque 1 500 chambres dans neuf hôtels, dont huit sont éco-engagés, tout devrait se jouer autour de la capacité d'un opérateur à démontrer que dans ses établissements, le concept de développement durable dans un respect total de l'environnement est vécu au quotidien.

C'est ainsi que le groupe a misé sur un élément qui a jusqu'ici permis au secteur touristique de contribuer à la dégradation de l'environnement, tant marin que terrien. Il s'agit du poids des produits à usage unique en plastique dans le mode d'opération des hôtels en général. Pendant que les effets de la pandémie faisaient rage dans le pays et dans le monde, la direction du groupe en a profité pour mettre en place un programme dont le principal objectif consiste à supprimer 100 % des produits en plastique à usage unique, c'est-à-dire, 3 600 000 éléments en plastique par an. L'expérience du visiteur s'articulera désormais autour d'éléments inspirés d'un mode de développement durable.

En juillet 2020, Attitude, en accord avec sa promesse d'oeuvrer pour un tourisme durable et son programme Green Attitude, lance son mouvement Positive Impact. La direction a profité des mois de congé forces pour rénover l'ensemble de ses hôtels 3-étoiles et 4-étoiles et pour renforcer davantage son positionnement parmi les hôtels éco-engagés. Une démarche accompagnée d'un vaste programme de travaux pour repenser ses opérations dans le but d'améliorer l'expérience client et d'offrir de nouvelles facilités, un maximum de confort et des vacances encore plus durables à ses hôtes, en alignement avec sa raison d'être : une entreprise engagée à fond en faveur d'un tourisme qui entraîne dans son sillage des effets positifs tant pour l'homme que pour l'environnement...

Séjourner dans l'un des huit hôtels 3-étoiles et 4-étoiles écoengagés du groupe Attitude voudra donc dire : profiter de la mer et du soleil sans nuire aux fonds marins ; goûter à l'exceptionnelle variété des traditions culinaires du pays en favorisant l'agroéconomie locale ; aller à la découverte de l'île et de sa population avec l'appli Otentik Discovery ; s'arrêter à POZ, le nouveau concept de spa 100 % local, et essayer l'un des soins issus de nos traditions ancestrales à base de produits 100 % naturels, fabriqués à la main à partir d'ingrédients locaux ou régionaux ; et rentrer à la maison, convaincu que son passage dans l'île a pu y laisser un impact positif.

À cet effet, les mesures suivantes sont proposées : visite de la boutique de chaque hôtel où le client peut s'approvisionner en thé, café, sucre, snacks locaux dans des récipients en verre ; et de Teabaz, un bar à thé avec deux thés signatures produits par Corson, dans bien sûr des tasses en verre recyclé ; l'expérience d'une réalisation de l'entreprise Dopper©, dans son engagement dans la lutte contre la pollution plastique. Il s'agit d'une gourde que les visiteurs recevront et pourront remplir dans les fontaines à eau disponibles à l'hôtel ; et l'annonce que 50 % des achats chez Attitude se feront bientôt exclusivement auprès de fournisseurs labellisés Made in Moris, d'autant plus que le groupe hôtelier est l'un des seuls groupes à porter ce label. Les hôtels Attitude sont également certifiés Travelife Gold pour leurs efforts continus en matière de développement durable.

Une identité visuelle redessinée

La contribution que les artistes peintres peuvent apporter sur ce plan environnemental n'a pas été négligée. C'est ainsi qu'une liste de huit d'entre eux a été constituée. Mission : repenser l'identité visuelle des huit hôtels éco-engagés. Parmi les artistes ayant pris part au projet, Evan Sohun a donné le coup d'envoi en 2019 avec l'ouverture de «Lagoon Attitude». Gaël Froget, à travers des couleurs vives, révèle l'esprit fun et convivial de «Zilwa Attitude, l'un des hôtels 4-étoiles «familyfriendly» du groupe. Dévid a choisi des couleurs pastel, douces et apaisantes, pour interpréter l'identité de «Friday Attitude», petite oasis «family-friendly» de la côte est. Baba Gaïa et Daphné Doomun se sont inspirées de la nature et des plantes pour recréer l'identité visuelle de «Récif Attitude» et de «Ravenala Attitude» respectivement. Gabrielle Dalais, designer de mode, passionnée et engagée pour son île à créer l'univers visuel de «Sunrise Attitude», le nouvel hôtel 4-étoiles «adults-only», situé à Belle-Mare. Kim Yip Tong est l'artiste qui se cache derrière la nouvelle identité visuelle de «Tropical Attitude» ; ses illustrations reflètent l'atmosphère cool et décontractée des lieux. Artiste peintre mauricien, illustrateur de livres pour enfants et comédien de théâtre, Henry Coombes a fait au groupe l'honneur de recréer l'identité visuelle de l'emblématique 3-étoiles «family-friendly», «Coin de Mire Attitude».